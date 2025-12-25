Esponjo y con sabor a Navidad: la receta de bizcocho de turrón

Daniel Brito 25 DIC 2025 - 16:00h.

Si quieres aprovechar el turrón blando de una forma diferente puedes probar a hacer esta receta de un bizcocho fácil con el que seguro que triunfarás

La Navidad tiene muchos sabores diferentes, especialmente si entramos en la cocina de cada familia, donde cada una tiene sus recetas y postres propios de estas fechas. Sin embargo, hay cosas en común en todas, como la presencia de los polvorones y los turrones que le dan el toque dulce a estas fechas. No obstante, puede que canse comer un año tras otro lo mismo y de la misma forma, especialmente el turrón, que seguro que aún tienes alguno del año pasado guardado en un cajón.

Por eso te traemos una receta que puede serte de gran ayuda para crear un postre nuevo para los desayunos y meriendas de la Navidad para lo que solo vas a necesitar un buen turrón del blando, del de Jijona de siempre.

Se trata de un bizcocho riquísimo, esponjoso y jugoso que va a conservar el sabor a Navidad de siempre y con el que seguro que vas a sorprender a tus invitados con su sabor suave ideal para acompañar el café o té de media tarde.

Con este bizcocho conseguirás una receta original que va a conquistar más de un paladar que se va a convertir en uno de los favoritos de la familia y quién sabe si también en una nueva tradición para cada Navidad. Si quieres saber cómo hacer la receta, te dejamos la lista de ingredientes y el paso a paso para que puedas conseguir el mejor bizcocho de turrón de Jijona.