Los chefs de restaurantes con estrellas Michelin no solo consiguen destacar por su extraordinaria habilidad y creatividad culinaria, sino también por la eficiencia y precisión con la que operan en sus cocinas. Por eso, siempre puede resultar útil echar un vistazo a sus cocinas, y aplicar algunos de sus principios, o utilizar ciertos gadgets tecnológicos puede transformar tu cocina en un espacio más organizado y funcional.

Organización y preparación previa: el 'mise en place'

Uno de los pilares fundamentales en las cocinas Michelin es el concepto de "mise en place". Antes de que empiece el servicio, todos los ingredientes están perfectamente organizados y listos para su uso. Según el chef Joan Roca de El Celler de Can Roca, una cocina eficiente comienza con la organización previa, asegurándose de que todo esté en su lugar para evitar errores durante la preparación de los platos. Este principio se puede aplicar fácilmente en casa preparando los ingredientes antes de cocinar, ahorrando tiempo y evitando el estrés durante el proceso.

Un ejemplo de aplicación de este concepto es la cocina de Martín Berasategui, quien ha hecho del "mise en place" una de sus máximas. Al tener todos los utensilios e ingredientes ordenados, los movimientos en la cocina se vuelven precisos, reduciendo el tiempo de preparación y cocción.

Uso de tecnología avanzada: gadgets imprescindibles

Los chefs de estrellas Michelin son grandes usuarios de la tecnología culinaria para maximizar la precisión y eficiencia. Uno de los dispositivos favoritos en estas cocinas es el sous-vide, que permite cocinar al vacío con temperaturas controladas. Este método asegura una cocción perfecta en carnes y pescados sin necesidad de estar pendiente del proceso. El chef Heston Blumenthal de The Fat Duck es un pionero en la aplicación de esta técnica, lo que le ha permitido revolucionar la cocina molecular.

Otro gadget clave es el termómetro digital conectado a aplicaciones móviles, que permite monitorizar la cocción de alimentos de manera remota. Esto es útil para asegurar que carnes o aves alcancen la temperatura interna adecuada sin necesidad de abrir constantemente el horno o parrilla.

Un ejemplo más sería el PrepPad, una báscula inteligente que mide los componentes nutricionales de los alimentos, proporcionando una visión detallada sobre carbohidratos, proteínas y grasas. Esta herramienta es ideal para quienes buscan controlar su dieta o ajustar sus recetas al milímetro

Eficiencia energética y sostenibilidad

El ahorro energético es otra prioridad en las cocinas con estrellas Michelin, y el uso de equipos eficientes no solo reduce el consumo, sino que también contribuye a la sostenibilidad. Los restaurantes como Azurmendi, dirigidos por Eneko Atxa, son pioneros en el uso de hornos de convección y cocinas de inducción que ahorran hasta un 30% de energía en comparación con equipos tradicionales. La sostenibilidad y la eficiencia energética también juegan un papel clave en la reducción del impacto ambiental de estas cocinas.

Para replicar esta estrategia en casa, puedes optar por electrodomésticos de alta eficiencia energética y bombillas LED que no solo reducen el consumo, sino que también mejoran la iluminación en la cocina.

Maximización del espacio: la clave de las cocinas pequeñas

Incluso los restaurantes más prestigiosos, como es el caso de DiverXo de Dabiz Muñoz, operan en cocinas que no tienen por qué ser tremendamente grandes, por lo que la optimización del espacio es esencial. Uno de los trucos más utilizados es el uso de muebles multifuncionales y almacenamiento vertical para aprovechar cada rincón disponible. Además, el acero inoxidable es un material predominante en cocinas profesionales por su durabilidad y facilidad de limpieza, algo que también puedes implementar en tu cocina para mejorar la higiene y la organización

Optimización del tiempo en la cocina

Uno de los secretos mejor guardados por los chefs Michelin no es solo su técnica o ingredientes, sino cómo gestionan el tiempo en la cocina. La clave para optimizar los tiempos en casa es aplicar la planificación de cocción que utilizan los chefs profesionales. La chef Carme Ruscalleda recomienda organizarse en bloques de tiempo para preparar diferentes partes del plato simultáneamente. De este modo, mientras una salsa se reduce, puedes estar lavando, cortando o asando otros ingredientes. Este enfoque ayuda a reducir el tiempo total en la cocina y a evitar que los ingredientes se enfríen o se cocinen en exceso

Mejorar la eficiencia en la cocina tomando como referencia a chefs con estrellas Michelin no es solo cuestión de tecnología avanzada. Se trata de un enfoque integral que incluye organización, el uso de herramientas adecuadas y un respeto por la sostenibilidad. Adoptando estas prácticas, es posible replicar la eficiencia de las grandes cocinas en el hogar, optimizando tanto el tiempo como los recursos utilizados.