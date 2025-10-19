Cómo quitar fácilmente las etiquetas a los tarros de cristal para reutilizarlos

Redacción Gastro 19 OCT 2025 - 13:00h.

Los tarros de cristal de conservas o legumbres pueden tener una segunda vida, pero hay que saber quitarles bien la etiqueta

En el día a día consumimos muchos tarros de cristal en la cocina a través de salsas, conservas o legumbres que compramos en el supermercado. Antes de tirarlos una vez consumido su interior, son muchos los que deciden reutilizarlos para su cocina y así guardar en ellos frutos secos, semillas azúcar o sal o conservar en ellos el caldo que han hecho. Son resistentes y herméticos, así que son una gran opción a la que a la que solo hay que quitarles las etiquetas originales.

Este punto puede ser en muchas ocasiones un problema, ya que hay veces que salen perfectamente y con facilidad, pero otras veces el proceso se complica cuando al ir a retirar las pegatinas se rompen y quedan restos de papel o de pegamento que provoca que sea más laborioso dejarlos totalmente transparentes.

Es verdad que el que se queden a medias no va a entorpecer su función, pero si metes ahí unos frutos secos no puede quedar muy estético, así que te damos un truco efectivo y fácil con el que retirar las etiquetas de forma fácil y dejarlos totalmente transparentes.

Quita las etiquetas sin problema

Para ello necesitas llenar un recipiente con agua caliente y con un poco de lavavajillas, metiendo los tarros con la etiqueta hacia abajo y dejándolos ahí como mínimo durante una hora, aunque si el adhesivo es fuerte o la etiqueta es gruesa siempre es mejor dejar los botes más tiempo en remojo para ayudar a que sea más sencillo desprendernos luego de ellas.

Lo normal es que tras este proceso se puedan quitar fácilmente, pero cuando el pegue queda incrustado en el cristal siempre puede frotar con una mezcla de jabón y bicarbonato y con la ayuda de una esponja retirar todo lo que ha quedado ahí. Una vez te has librado, dale un poco se vinagre, lo que permitirá que el cristal brille mucho más.

Los botes de cristal puedes utilizarlos para tener a mano y reconocer a simple vista tus frutos secos, semillas, hierbas aromáticas o cereales, además de que también es una buena opción para ir metiendo el aceite que ya no vas a usar antes de reciclarlo.