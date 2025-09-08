Daniel Brito 08 SEP 2025 - 15:00h.

Un bote de conservas te puede salvar más de una comida. Te abres uno de garbanzos y en solo unos minutos, al mezclarlo con otros ingredientes, tienes una completa ensalada de garbanzos para comer. Tipos de conservas hay para dar y regalar. Desde legumbres hasta espárragos, pimientos, atún, aceitunas, patatas, todo tipo de encurtidos, salsas como la de tomate, pesto o mostaza… Tener varios de esos frascos en la despensa siempre es bienvenido para sacarte de cualquier emergencia, aunque esta en ocasiones llega cuando es imposible abrirlos.

Seguramente que te ha pasado, vas a abrir ese tarro de aceitunas para servir a tus amigos que han venido de visita y conseguir quitar la tapa se convierte en una auténtica odisea. Por mucha fuerza que hagas no hay manera de que la tapa gire.

Lo que no hay que hacer

En ocasiones intentamos dar unos golpes al bote de cristal por su base con la parte baja de la palma de la mano, pero si bien a veces surge efecto, otras veces no sirve como remedio para que se abra. Por eso mismo no son pocos los que recurren a, por ejemplo, un cuchillo para hacer de palanca con la tapa. Si bien en ocasiones se consigue, no es el truco más recomendable, ya que puede resultar siendo fatal y su manejo nos pone en peligro.

Un truco sencillo y rápido

Por suerte, existen métodos más eficaces que no ponen en peligro nuestra integridad física y que, además, logran que consigamos abrir esos botes rebeldes de cristal que parecían prácticamente imposibles, un truco sencillo en el que, como en todo en esta vida, más vale maña que fuerza.

Para facilitar que el tarro se abra sin problema lo mejor es ponerlo bajo el chorro del fregadero, bocabajo y dejar que caiga agua caliente sobre él durante unos segundos. Después, para que sea aún más fácil girar la tapa, se da unos golpecitos por los laterales o en su base y solo tendrás que girar para ver como, en esta ocasión, no te va a llevar ningún esfuerzo abrir tu bote de lentejas, pepinillos o lo que fuese a preparar.

Ya solo te queda disfrutar de lo que hay dentro, ya sea cocinándolo, comiéndote esos encurtidos en el aperitivo o añadiendo su contenido a la preparación que estabas haciendo. Y lo mejor, después de lavar el tarro de cristal, puedes reutilizarlo en tu cocina.