Mover el mundo con un clic: las mejores apps para planificar comidas, hacer la compra y mantener la cocina
Estas aplicaciones te echan un cable simplificando la planificación de comidas, la realización de la compra y la organización de la cocina
Además también contribuyen a promover hábitos alimentarios saludables y una mejor gestión del hogar
En la era digital, las aplicaciones móviles han revolucionado la manera en que gestionamos nuestras vidas, incluyendo la planificación de comidas, la compra de alimentos y el mantenimiento de la cocina. Estas herramientas no solo facilitan la organización, sino que también pueden contribuir a que llevemos una alimentación más saludable y eficiente.
Para hacer más fácil la gestión de la cocina y la alimentación, hemos clasificado las mejores aplicaciones en tres categorías principales: planificación de comidas, para hacer la compra y mantenimiento de la cocina. Estas son las mejores opciones disponibles para cada una de estas tareas.
Apps para planificar comidas
- Recipe Keeper: Recipe Keeper permite organizar recetas, planificar menús semanales y mensuales, y crear listas de la compra. Su función de escaneo facilita digitalizar recetas de libros y apuntes.
- BigOven: BigOven incluye un planificador de menús semanales y permite añadir sobras a tus recetas. Aunque está en inglés, su gran base de datos de recetas y funciones sociales la hacen una opción atractiva.
- Nootric: Nootric ofrece menús semanales adaptados a objetivos nutricionales, con una versión gratuita y otra de pago. Ideal para quienes buscan seguir una dieta supervisada por dietistas.
- Lifesum: Lifesum es una app completa para controlar la alimentación y la salud, ofreciendo planificación de comidas, una calculadora de calorías y una base de datos con recetas saludables.
- Mealime: Mealime permite crear menús personalizados según los gustos y estilo de vida del usuario. Ofrece recetas fáciles de seguir y listas de la compra adaptadas a las preferencias personales.
Apps para hacer la compra
- Dommuss: Dommuss es una app colaborativa que permite crear listas de la compra compartidas, ideal para familias o compañeros de piso. Facilita la coordinación y organización del hogar.
- Ekilu: Ekilu (anteriormente conocida como Noodle App) sugiere recetas saludables basándose en los ingredientes disponibles en tu nevera, ayudando a evitar desperdicios y a mantener una dieta equilibrada. Ideal para quienes buscan simplicidad en la planificación de sus compras.
- Food Planner: Food Planner permite crear listas de la compra basadas en los menús diarios y sincronizarlas entre dispositivos. Es una herramienta útil para mantener un control exhaustivo de tus compras.
Apps para mantener la cocina organizada
- Recipe Keeper: Además de planificar comidas, Recipe Keeper permite mantener organizadas todas tus recetas en categorías, sincronizándolas entre dispositivos y asegurando que siempre tengas acceso a ellas cuando lo necesites.
- BigOven: BigOven ofrece herramientas para gestionar sobras y organizar tus recetas de manera eficiente, lo cual contribuye a mantener la cocina organizada y evitar desperdicios.
- Planifood: Planifood aprende de los gustos del usuario para configurar un plan de alimentación personalizado, equilibrado y variado. Esta personalización facilita mantener la cocina organizada al saber exactamente qué necesitas tener a mano.
- Nootric: Con su enfoque en la salud y la dieta, Nootric ayuda a mantener la cocina organizada mediante la creación de menús adaptados y listas de la compra detalladas. También incluye vídeos de ejercicios y retos, promoviendo un estilo de vida saludable en general.
Estas aplicaciones no solo simplifican la planificación de comidas, la realización de la compra y la organización de la cocina, sino que también promueven hábitos alimentarios saludables y una mejor gestión del hogar. Ya sea que estés buscando una app para planificar tus menús semanales, gestionar la lista de la compra o mantener tu cocina en orden, siempre hay una posibilidad que te ayudará en tus planes dentro de esta lista.