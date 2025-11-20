Marga Díaz 20 NOV 2025 - 08:00h.

La experta en decoración @Decorbymaggie explica cómo utilizar el limón para limpiar la cocina y acabar con la grasa y desinfectar

Crear un rincón de desayuno en la cocina: los consejos de Decor by Maggie para ordenarlo bien y dejarlo bonito

Uno de los lugares donde más tiempo pasamos del hogar, más allá de la habitación, es la cocina. En ella se cocina cada comida del día, desde el desayuno hasta la cena, y en muchos casos es también el lugar donde está la mesa para comer, así que es, probablemente, el lugar que más familiarizado tenemos. ¿El problema? Que cuando estamos en ella estamos cocinando, generando olores, ensuciando y desordenando, por lo que en ocasiones es complicado tenerla siempre limpia.

Sin embargo, existe una fruta que probablemente tengas en la nevera o en el frutero que te va a ayudar a mantener la cocina desinfectada, desengrasada y con un olor agradable: el limón. Para saber cómo utilizarlo la experta en decoración Marga Díaz, más conocida en las redes sociales como @Decorbymaggie, en un nuevo vídeo de ‘Cómo ordenar y limpiar la cocina’.

Cómo usar el limón para limpiar la cocina

El limón no solo sirve para la alimentación, también para la limpieza, y uno de los tips que da Marga Díaz en el vídeo es ponerlo cortado en rodajas en un bol con agua y meterlo al microondas entre tres y cinco minutos. Durante ese tiempo el vapor que se genere va a conseguir que la suciedad se afloje y el olor sea mucho más agradable.

Si eres de los que no sabe como dejar impolutas las tablas de madera, el limón es tu aliado. Te permitirá dejarlas desinfectadas y en perfecto estado. Para ello solo tienes que añadir un poco de sal gruesa por encima y, con medio limón, frotar toda la superficie, dejando la tabla como nueva y sin manchas después de aclararla con agua y jabón.

Estos son solo dos de las oportunidades de limpieza y desinfección que te ofrece el limón, pero en el vídeo Marga Díaz profundiza en ellos y te da otros más, como utilizarlo para que el lavavajillas y el frigorífico tengan un aroma fresco, o para crear un limpiador casero que dejará las superficies impolutas y sin grasa.

Los electrodomésticos sin huellas

En el último vídeo de ‘Cómo ordenar y limpiar la cocina’, @Decorbymaggie explicó cómo hacer el truco viral con el que limpiar los electrodomésticos y que no queden huellas en sus superficies, logrando que se mantengan limpios mucho más tiempo. Su secreto al completo en el vídeo.