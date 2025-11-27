Qué hacer con las cápsulas de café después de usarlas: "No lo hacemos bien"

Daniel Brito 27 NOV 2025 - 08:00h.

Puede que nunca te lo hayas planteado, pero ¿la basura es el mejor sitio para desechar las cápsulas de café? El experto Nicolás Olea da las claves

Prácticamente en cualquier hogar hay una cafetera italiana, de las de siempre, en la cocina. Sin embargo, en los últimos años en muchas casas las cafeteras de siempre se han ido quedando guardadas en muchos cajones para dar paso a las cafeteras más modernas de cápsulas que, en apenas unos segundos, te dejan preparado el café de la forma en la que gustes o prefieras, ya sea un expreso, un cortado o un capuchino. Y todo ello con el simple gesto de meter una cápsula en la cafetera.

Las cápsulas que compramos en el supermercado son de un solo uso, cómodas para el día a día y las prisas de primera hora de la mañana, cuando casi que no hay tiempo para esperar a que el café suba en la cafetera italiana. Sin embargo, las tiramos tal cual al cubo de la basura, un gesto que deberíamos dejar de hacer porque no las estamos reciclando adecuadamente, algo que ya de por sí debido a su composición es complicado de hacer porque quedan restos de café en su interior.

Difícil de reciclar

Así lo explica el catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, médico en el Hospital Clínico San Cecilio y Doctor en Medicina y Cirugía Nicolás Olea, autor del libro ’80 recomendaciones para evitar los tóxicos’ (RBA Libros): “Las capsulas de café de aluminio, de plástico o mixtas tienen un tratamiento como residuo muy complicado. Cuando ya han sido usadas contienen granza de café y el envase de metal o plástico, así que para su recuperación hay que manipularlas y separar ambos componentes, por lo que no se pueden desechar en el contenedor amarillo, sino que deben eliminarse en los contenedores especiales”.

¿El problema? Según apunta Olea que “eso no se está haciendo bien tras más de veinte años en el mercado. Su uso ha contribuido de forma dramática a liberación medioambiental de microplásticos y metales”.

No obstante, el experto también señala que “durante la preparación del café, las cápsulas son sometidas a altas temperaturas, lo que favorece la liberación de los componentes químicos y los fragmentos de material al café que se está preparando. ¿De verdad era tan complicado preparar el café de forma tradicional como café expreso de máquina, cafetera expreso, cafetera de cristal o puchero? Se trata de una innovación que no tuvo en consideración el impacto ambiental y en salud de tal práctica”.