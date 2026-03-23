Jesús Rojas 23 MAR 2026 - 08:00h.

Raúl Iván Fernández es el fundador y director general de Kitchen Consult, todo un referente en el diseño e instalación de cocinas profesionales en nuestro país

López-Goñi, microbiólogo alimentario, sobre los elementos de tu cocina más peligrosos: "Cuidado con el estropajo"

Compartir







Tanto si has emprendido en alguna ocasión dentro del sector de la hostelería, como si no, nunca está de más saber qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de montar una cocina profesional. Sobre todo porque cada vez son más los emprendedores que, viniendo de mundos totalmente diferentes, terminan montando su propio bar o restaurante. Así que toma nota de los tres errores que suelen repetirse una y otra vez cuando se trata de diseñar e instalar una cocina industrial.

Y que conste que no lo decimos nosotros, sino un experto en la materia: Raúl Iván Fernández es, junto a Esther Gutiérrez, la persona que lidera Kitchen Consult, probablemente la empresa de diseño de cocinas de hostelería más respetada de nuestro país.

PUEDE INTERESARTE Cómo mejorar tu cocina si es pequeña, según un arquitecto experto en feng shui

Entre otras cosas, sabemos que es muy importante distribuir bien las áreas de trabajo y de almacenamiento. Desde el inicio se recomienda tener claro el número de personas que estarán trabajando en la cocina, la cantidad de servicios a ofrecer durante la jornada... Y para el tema del almacenamiento, los ingredientes deberán estar agrupados por estantes y temperaturas: vegetales, frutas, pescados, carnes, lácteos, etc. También es vital, por ejemplo, disponer del equipamiento adecuado, lo que incluye equipos que faciliten los procesos diarios y se adapten a las necesidades de cada negocio. Y a esto habría que añadir los sistemas de iluminación, que deben ser siempre los más adecuados, un eficiente sistema de lavado y limpieza...

Aunque el motivo que nos ha llevado a hacer una visita a Raúl tiene más que ver con esos errores que ellos se encuentran habitualmente cuando están trabajando en alguno de sus proyectos. Que, a grandes rasgos, son estos tres que te dejamos a continuación:

No darle la importancia a la extracción

Según Fernández, "hay que darle mucha importancia a la extracción, es un error muy grave que hace cerrar restaurantes". Y nos deja un ejemplo muy ilustrativo que nos lleva a pensar que esto es más habitual de lo que parece: "¿Has salido oliendo a comida de un restaurante? Pues eso no debería ocurrir nunca". También es muy aconsejable estudiar bien el tema de extracción antes de decantarse por un sistema u otro porque es algo básico para evitar la proliferación de bacterias y controlar las altas temperaturas dentro de la cocina.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Colocar un equipo y, si no funciona, cambiarlo

"Muchas veces, los clientes terminan poniendo algo dentro de su cocina que, unos meses más tarde, terminan cambiando por otra cosa". Y esto es algo que se podía haber evitado realizando un estudio previo con unos profesionales que entre otras muchas cosas, también están para asesorar. "Ese esfuerzo y esa inversión que has perdido ya no la recuperas". Y remata: "Muchas veces no hay que gastar más, hay que gastar mejor, porque esa decisión te hará ahorrar".

No contar con una empresa profesional

Puede parecer obvio, pero en el mundo de la hostelería es muy habitual dejarse aconsejar por amigos o familiares -no tiene por qué ser el cuñado de turno- que, aunque lo hagan con la mejor intención, no cuentan con la formación necesaria para llevar a cabo algo tan serio como la instalación de una cocina profesional. "Nosotros somos muy claros, siempre miramos por el buen funcionamiento de cada proyecto, sea algo pequeño con un presupuesto muy limitado o alguien que quiere lo mejor de lo mejor para su negocio".

Meter equipos de más en una cocina

"A veces, menos es más", sugiere Iván antes de contarnos que se encuentra a menudo con clientes que se empeñan en meter más elementos de los que realmente va a necesitar dentro de su cocina. "Hay que optimizar el espacio y utilizarlo de la mejor manera posible, es más que probable que tus elaboraciones no necesiten de tanto aparato. Por eso recomendamos optimizar siempre".