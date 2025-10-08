Cómo mejorar tu cocina si es pequeña, según un arquitecto experto en feng shui

Daniel Brito 08 OCT 2025 - 12:50h.

Un arquitecto explica cómo gestionar el orden en las cocinas pequeñas para permitir que el feng shui fluya correctamente

Dónde colocar el azúcar en la cocina para atraer la buena suerte, según el Feng Shui

Nuestra casa es uno de nuestros grandes refugios y probablemente los lugares en los que más tiempo pasamos son el salón o sala de estar y, sobre todo, la cocina, un lugar que con el ajetreo diario nos olvidamos de cuidar y que tiene mucha importancia porque casi siempre es el centro del hogar, además de ser un punto clave para el feng shui. No todas las cocinas son iguales, por eso el arquitecto y mentor de feng shui Kike Clavería da las claves para gestionar bien una cocina pequeña.

La tendencia de los hogares es que cada vez sean más pequeños y, por tanto, nuestras cocinas también lo son, pero no por ello tenemos que olvidarnos de tenerla siempre bien ordenada y con todo en su lugar correcto.

Eso es lo que defiende el feng shui, un sistema de origen chino con miles de años de historia que busca crear una armonía en el hogar para atraer la energía positiva y que esta pueda fluir sin problema, mejorando el equilibrio de este, y para ello es clave el orden y la disposición de cada uno de los elementos que tenemos en casa y también en la cocina.

Por eso en las cocinas pequeñas puede ser más complicado tenerlo todo en su sitio para que toda fluya correctamente. No obstante, el experto da unas claves para conseguir mejorar las cocinas pequeñas con el feng shui.

Los tres puntos principales que hay que cuidar

Según Kike Clavería uno de los puntos principales en las cocinas pequeñas es mantener siempre el orden y tener la menor cantidad posible de objetos. “Ten en cuenta que si tienes muchos objetos y no tienes un orden estricto la energía se estancará y tendremos problemas tanto en nuestro bienestar como en nuestra economía”, subraya el experto.

A la hora de cocinar también da consejos, recalcando que hay que evitar cocinar de espaldas a la puerta, intentando siempre tener a vista la puerta de entrada a la cocina mientras estamos controlando los fuegos.

Pero hay un tercer punto a tener en cuenta que es de los más importantes: evitar tener el fregadero junto a la zona del cocinado, algo complicado ya de por sí la cocina es pequeña. “El elemento agua y el elemento fuego son incompatibles y esto nos genera problemas en nuestro bienestar. Si no puedes modificar su posición mientras estés cocinando no friegues y mientras friegues no cocines”, recomienda el arquitecto.