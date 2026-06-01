Iván Fuente 01 JUN 2026 - 16:00h.

El Feng Shui busca armonizar el entorno para canalizar la energía positiva

Dónde colocar el salero en la cocina para que te de buena suerte, según el Feng Shui

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Desde su origen en la antigua China, el Feng Shui se ha preocupado por armonizar el entorno buscando que el buen orden de los elementos que nos rodean canalicen la energía de manera positiva. De ahí, que sean muchas las personas que tienen en cuenta esta filosofía a la hora de ordenar sus casas.

Dentro de la decoración y la ordenación, la cocina tiene un lugar muy importante, no en vano, de alguna manera es el corazón del hogar, donde se cocina y de donde parte la energía con la que afrontamos el día a día. Por ello, el Feng Shui atiende de manera muy concreta la distribución y la colocación de la cocina.

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A la hora de distribuir los muebles y de ordenar los utensilios en la cocina, esta antiquísima filosofía asiática presta atención a todo tipo de detalles: desde la orientación hasta la forma en la que están colocados. En ese sentido hoy recopilamos tres errores para el Feng Shui que sin querer, podemos estar llevando a cabo en la cocina.

Los cuchillos, fuera de la encimera

Aunque es habitual tener cuchillos a mano en la encimera, en especial para cocinar, lo cierto es que el Feng Shui entiende esta práctica como negativa ya que ve en ellos un símbolo de agresividad y tensión. De ahí que esta práctica abogue por mantenerlos guardados en un cajón.

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Nada de trastos encima de los armarios

El día a día y la falta de espacio hace que en muchas ocasiones guardemos cosas encima de los armarios. Objetos que seguramente no necesitamos de manera habitual, pero que podemos requerir periódicamente y por ello los dejamos cerca, casi al alcance de la mano. Esto es un error a ojos del Feng Shui ya que considera esto como una carga y un peso vital que agobia y presiona a la energía que nos rodea.

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Por ello, debemos evitar hacer esto e, incluso, el Feng Shui aboga por deshacernos de todas esas cosas que no necesitamos y que guardamos ‘por si acaso’. Esta corriente filosófica da mucha importancia al orden.

El caos visual, interrumpe la armonía

Precisamente, relacionado con el orden, o con la falta del mismo, mejor dicho, el Feng Shui considera muy perjudicial el caos visual. Tener la encimera llena de cosas hace que haya una sensación de desorden y de falta de control. Para esta filosofía, en muchas ocasiones menos es mejor. Cuantas menos cosas a la vista, mejor.

En ese sentido, otro aspecto que el Feng Shui considera muy negativo es apurar en exceso las bolsas de basura. Si rebosan, transmiten sensación de caos y descontrol afectando a la buena armonía del espacio. Procrastinar a la hora de tirar la basura afecta a la energía que nos rodea, según esta filosofía.