El futbolista Álvaro Morata y la influencer Alice Campello confirman que han vuelto a darse otra oportunidad

Álvaro Morata sorprende al enviar un inesperado mensaje a Alice Campello por su cumpleaños tras su ruptura

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Tras protagonizar varias idas y venidas en su relación, Álvaro Morata y Alice Campello han vuelto a darse otra oportunidad. La influencer italiana y el futbolista madrileño han querido volver a apostar por su relación de pareja y, tras varios intentos, han retomado su historia de amor.

La noticia la ha dado el periodista Javi de Hoyos a través de su cuenta de Instagram. Tras recibir varias informaciones en las que varios amigos suyos le desvelaban que la pareja había sido vista junta entrando en el Estadio Metropolitano de Madrid para acudir a uno de los conciertos de Bad Bunny, Javi de Hoyos se ha puesto en contacto con los protagonistas de la noticia que confirmaban esta nueva oportunidad.

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Alice Campello y Álvaro Morata confirman su relación

Además, ha sido la misma Alice Campello la que también ha querido confirmar que había vuelto con el padre de sus hijos dejando un comentario en el vídeo publicado por Javi de Hoyos.

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"Me gusta mucho ver tu amabilidad, tu delicadeza y tu capacidad de comprender a los demás. Estoy segura de que llegarás todavía más lejos, porque cuando las cosas se hacen desde el respeto, el cariño y la educación, siempre se gana. Y gracias también por todos los mensajes de apoyo y cariño de las personas que se alegran", escribía la italiana en un comentario en el vídeo publicado en Instagram.

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Los últimos meses de Alice Campello y de Álvaro Morata

A principios de 2026 se confirmaba la noticia tras semanas de rumores que apuntaban a una grave crisis entre Alice Campello y Álvaro Morata: un año después de dar una segunda oportunidad a su matrimonio tras seis meses separados, la pareja había decidido emprender caminos separados y, a pesar de la discreción con la que han llevado su ruptura sus últimos movimientos indican que ésta es definitiva y no tiene marcha atrás.

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Después de que el futbolista abandonase el domicilio familiar en Milán para instalarse en una residencia cercana para poder ver a sus cuatro hijos -Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella- siempre que quiera, a finales de abril salía a la luz que el delantero del Como 1907 ha recuperado el control en solitario de su entramado inmobiliario cesando como administradora solidaria de su sociedad 'Tamora Housing Investments' a su exmujer, desmontando así la estructura societaria que hasta ahora había compartido con la italiana.

Un significativo paso al frente que eliminaba cualquier posible reconciliación, y tras el que Alice reaparecía en Madrid en la gala de los Premios Vanitatis a la Mujer y Hombre del Año, donde tras ser una de las premiadas en la primera edición entregaba un galardón en esta cuarta entrega de los premios.

Y aunque durante el evento evitaba a la prensa, al abandonar el Florida Retiro en compañía de una amiga la influencer rompía su silencio y, con una gran sonrisa revelaba cómo era su relación actual con Morata y confesaba cuál es ahora su gran prioridad.

"Yo estoy perfectamente. Obviamente estoy entregada a mis hijos, son mi absoluta prioridad siempre" afirmaba rotunda; y aunque no se quería pronunciar sobre el movimiento empresarial del futbolista al 'borrarla' de su entramado empresarial, sí quería dejar claro que su relación con él es "perfecta, muy buena".

10 días después de esta aparición pública, la italiana ha querido volver a romper su silencio, confirmar las últimas informaciones y desvelar que había vuelto a apostar por el amor y, por eso, ha vuelto a dar otra oportunidad al padre de sus hijos.