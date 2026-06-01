Patricia Fernández 01 JUN 2026 - 03:28h.

Alvar Seguí se convierte en el líder esta semana y hace reaccionar en la palapa con su nominación directa

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En una gala especial en 'Supervivientes: Conexión Honduras' iba a producirse una expulsión que los concursantes no se esperaban y, por tanto, unas nuevas nominaciones en las que Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo iba a tener un papel fundamental al conseguir el collar de líder en una ajustadísimo juego.

Antes de marcharse de Honduras y como el resto de expulsados de esta edición, Borja Silva iba a tener el poder de dar su último voto a uno de sus compañeros, aunque esto le provocaba algunas dudas: "Se lo voy a dar a Alba".

Así han sido las nominaciones de esta semana:

Maica Benedicto: nomino a Aratz porque él también me ha nominado muchas veces, la cosa se pone difícil y le veo muy fuerte.

Alba Paul: nomino a Claudia, me da igual que no la echen nunca, quiero que se vaya. Y si no se va ella pues espero irme yo porque convivir con ella es para mí una tortura.

José Manuel Soto: nominé mucho a Claudia, después le di un margen de confianza porque vi que estaba cambiando, se estaba convirtiendo en una persona más agradable, hacía tiempo que no la nominada, pero esta vez es para ella.

Claudia Chacón: mi nominado es Aratz.

Aratz Lakuntza: nomino a Maica.

Después de sus votaciones, Sandra Barneda comunicaba que los dos nominados de grupo son Aratz y Claudia, siendo el líder el que tenía que dar su nominado directo.

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Alvar Seguí señalaba a Maica y esto provocaba sorpresa en palapa, ante lo que la superviviente quería dejar algo claro: “Se lo estaba preguntando a Alba, la ibas a nominar a ella, díselo. Lo acepto, pero es como el viento”. “Pues te ha nominado a ti, no sé”, decía su compañera. Y Maica no dudaba en mandar un claro mensaje: “Quiero llegar a la final y pido el apoyo, quien me quiera salvar bienvenido sea".

Por tanto, los nominados de esta semana son Aratz Lakunza, Claudia Chacón y Maica Benedicto: ¡ya puedes salvar a tu favorito a través de la app de Mediaset Infinity, de manera completamente gratuita!

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