Ivonne Reyes actualiza su estado de salud tras verse obligada a abandonar 'Supervivientes': ''Tengo rabia e impotencia''
La exconcursante cuenta cómo se encuentra tras su lesión en la pierna
Hace tan solo unos días, Ivonne Reyes tuvo que abandonar 'Supervivientes 2026' por prescripción médica. La concursante sufrió una caída durante el concurso que le provocó un traumatismo en la pierna derecha, fue trasladada al hospital y después de someterse a las pruebas pertinentes el equipo médico determinó que Ivonne debía regresar a España debido al grado de su lesión.
Días después del gran susto, Ivonne ha querido compartir su estado de salud actual a través de un tweet en 'X' en el que da las gracias y revela cómo se encuentra: ''Estoy descansando (...) Quiero, de corazón, dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado, a mi familia bella, hermosa, a mis amigos, a la gente que no me conoce por el apoyo que me ha estado dando y por las buenas vibras''.
Ivonne Reyes explica que sigue viendo el programa después de su abandono: ''Estaré viendo a mis chicos allí, que tengan mucha suerte todos. Estoy muy emocionada porque es la primer vez que voy a ver la gala. Tengo rabia, impotencia, tristeza, pero es lo que toca''.
Jorge Javier le comunica a Ivonne Reyes que no puede continuar en 'Supervivientes 2026'
Después de concocer la decisión del equipo médico, Ivonne dedicó unas palabras a su concurso: "Hasta aquí llegó mi gran experiencia espectacular, tengo una contradicción de emociones: rabia, impotencia, tristeza y me da mucha pena porque no sé si iba a llegar a la final o no, pero quería demostrar a mi familia, a mí misma y a las mujeres y hombres de mi edad que podemos seguir adelante pasé lo que pasé".