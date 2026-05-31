Equipo Outdoor 31 MAY 2026 - 13:00h.

Laura Matamoros hacía un comentario desde el palco del concierto de Bad Bunny que ha enfadado, y mucho, a los aficionados del Rayo Vallecano

Bad Bunny trae Puerto Rico a Madrid en la primera noche de su residencia, con Myke Towers como invitado

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Bad Bunny ha dado en Madrid el primero de sus conciertos en la capital y lo ha hecho durante tres horas que han dado mucho de sí. El de Puerto Rico ha llenado el Estadio Riyadh Air Metropolitano en una noche en la que los termómetros marcaban más de 30º grados a las 20.00 horas.

El espectáculo, del que disfrutaron muchos rostros conocidos, ha estado compuesto por un set list de 33 canciones con las que el 'conejito malo' ha deleitado a sus miles de seguidores. Algunos de ellos disfrutaron del concierto desde 'La casita', un escenario secundario de casi 13 metros de ancho que está diseñado como una réplica exacta de una vivienda tradicional del campo puertorriqueño.

En este espacio (repleto de personajes VIP) el artista ha entonado algunas canciones de su último álbum bailando junto a celebrities como Ester Expósito.

En esta primera noche en Madrid, Ester Expósito ha compartido casita con personajes internacionales como Ana de Armas o Chiara Ferragni, pero también con famosos patrios como los futbolistas del Rayo Vallecano Sergio Camello e Isi Palazón.

La presencia de estos futbolistas en la casita provocaba al instante una reacción de la hoy todo el mundo habla: la de Laura Matamoros. La hija de Kiko, al grabar contenido para sus redes sociales desde el palco del estadio, se preguntaba de forma burlesca "por qué estaban en la casita los del Rayo Vallecano y ella no".

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Muchos aficionados del club madrileño tachaban al instante las palabras de la influencer de clasistas, argumentando que usó el nombre del Rayo Vallecano como sinónimo despectivo, como algo "cutre" o "pequeño" para estar en la zona VIP de Bad Bunny.

La respuesta de los aficionados del Rayo

Como era de esperar, los aficionados del club madrileño han reaccionado al vídeo de la influencer en redes sociales y han dejado bastante clara su opinión sobre la hija de Kiko Matamoros. Javier de Hoyos leía algunos de estos comentarios en su canal de Instagram:

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"Lávate la boca antes de hablar del Rayo Vallecano y de la gente de Vallecas".

"A ver si nos enteramos de que el Rayo representa a la clase obrera y a un barrio con valores, algo de lo que tú careces".

"Qué fácil es reírse de los equipos humildes desde un palco VIP con entrada regalada".

Laura Matamoros reacciona tirando de ironía

La influencer, consciente de las críticas que su vídeo ha provocado, no ha tardado en reaccionar en sus redes sociales. Laura, que acostumbra a compartir su día a día con sus seguidores, ha publicado un carrusel en el que muestra cómo vivió en concierto del puertorriqueño junto a un grupo de amigos, y en el que ha aprovechado para lanzar su respuesta a las críticas: "La casita y yo, no somos amigos 🤣 pero soy muy fan igualmente ❤️‍🔥".