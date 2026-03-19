Daniel Brito 19 MAR 2026 - 13:00h.

Mario Casas tiene una cocina totalmente abierta con una gran isla central donde puede cocinar o tomar el aperitivo con su familia y pareja

El histórico restaurante japonés de Las Palmas donde Mario Casas y Melyssa Pinto han tenido una cita

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El segundo Goya para Mario Casas no ha podido ser por su papel en ‘Muy lejos’, pero el actor regresa con una cinta, ‘Zeta’, un thriller donde da vida a un espía español y papel para el que ha tenido que prepararse a conciencia. El intérprete lleva años viviendo una etapa muy dulce en lo laboral y en lo personal, donde encuentra su refugio en su casa a las afueras de Madrid, que lleva un tiempo a la venta por unos 1'5 millones de euros y de la que se conocen algunos detalles, como la cocina en la que pasaba mucho tiempo entre fogones durante el confinamiento de 2020.

Mario Casas ha comentado en algunas ocasiones que le gusta cocinar. Hace poco comentaba en una entrevista con Moobys que “me he cocinado siempre al irme a vivir solo. Me gusta cuidarme cada vez más y eso requiere recetas”, aunque como la cocina de su madre no hay nada, por eso siempre recuerda las lentejas de su madre, de la que reconoce que “ha cocinado toda la vida increíble”.

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La cocina de la casa del actor la hemos podido ver en alguna ocasión en sus redes sociales, especialmente cuando cocinaba junto a su hermano pequeño durante la pandemia.

La casa de la que hablamos tiene dos plantas y en la inferior se encuentra la zona de diario, con una cocina totalmente abierta e integrada a un amplio salón rodeado de grandes cristaleras correderas que le aportan mucha luz natural a toda la estancia durante todo el año. Unos ventanales que dan directamente al jardín y a la piscina, donde tiene un porche techado y una zona de barbacoa para los días que hace bueno.

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Así es la cocina de su chalet

En todo caso, si nos centramos en la cocina de la casa del actor, destaca por estar completamente abierta en la entrada con un mobiliario en lacado en blanco, con tiradores en gris metalizado, y la encimera en negro, donde se encuentra la zona de fregadero, mientras que la placa de inducción se sitúa en la isla central.

Esa isla, que cuenta con la parte inferior en el mismo blanco lacado y la encimera en negro con la placa integrada, teniendo un gran espacio para cocinar y también para comer, ya que en la parte que da hacia el salón dispone de tres butacas en gris perfectas para tomar el desayuno o tomar algo con su familia o amigos.

En la zona de mobiliario, todo está lacado en blanco, también la nevera, mientras que el horno y el microondas están integrados y lleva un recubrimiento en gris. Además, en la zona de la encimera donde está el fregadero se encuentra en la parte superior una estantería de almacenaje.

Cabe destacar que, al ser una casa totalmente abierta, cuenta con techos altos que llegan hasta el segundo piso a través de una escalera flotante, por lo que tiene dos lámparas sobre la isla que le ofrecen más luz para los cocinados en días nublados o por las noches. También es notable la campana extractora, que para llegar a la isla nace de un recubrimiento blanco como el del mobiliario desde la pared hasta el centro de la cocina.

Sin duda, una cocina con grandes posibilidades que cuenta con bastante espacio de almacenamiento y libertad de cocinado gracias al gran espacio de trabajo que le ofrece la encimera de la isla.