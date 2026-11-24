El resultado es una cocina diáfana, elegante y tremendamente acogedora donde la luz natural se convierte en un elemento decorativo más

La cocina de estilo "cottagecore" de Ariadne Artiles

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El hogar de Carolina Cerezuela y Carlos Moyá reúne todas las cualidades en una vivienda donde el diseño convive con la vida real, donde la estética nunca está por encima de la comodidad y donde cada rincón ha sido concebido para disfrutar en familia.

La actriz y cantante comparte esta espectacular residencia en Mallorca con el extenista Carlos Moyá y sus tres hijos, Carla, Daniela y Carlos. Se trata de una vivienda luminosa, abierta al exterior y perfectamente integrada en el paisaje mediterráneo que la rodea. Grandes ventanales, una impresionante zona ajardinada y una piscina que parece fundirse con el entorno convierten esta casa en un auténtico oasis familiar.

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En este escenario privilegiado, la cocina ocupa un papel protagonista. No es únicamente un lugar donde preparar comidas, sino el corazón de la vivienda. La cocina de Carolina Cerezuela refleja a la perfección una tendencia cada vez más presente en los hogares contemporáneos, espacios abiertos, materiales naturales, luz abundante y una decoración que prioriza el bienestar. El resultado es una estancia elegante, sofisticada y profundamente acogedora. ¡Así es la cocina de Carolina Cerezuela en su casa de Mallorca!

Una cocina integrada en un espacio abierto

Uno de los aspectos más llamativos de la vivienda es la distribución de su zona de día. Lejos de las antiguas divisiones que separaban estancias, Carolina y Carlos apostaron por un gran espacio común donde salón, comedor y cocina conviven en perfecta armonía. Sin embargo, esta apertura no implica renunciar a la intimidad cuando es necesaria. El espacio puede independizarse gracias a unas elegantes puertas correderas de cristal que permiten cerrar la cocina sin perder luminosidad ni amplitud visual.

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La sensación de continuidad se refuerza gracias a un elemento fundamental, el suelo de microcemento en tono crudo que recorre toda la estancia. El microcemento se ha convertido en uno de los materiales estrella del diseño contemporáneo precisamente por esa capacidad para generar ambientes serenos y luminosos.

En el área de comedor encontramos una elegante mesa redonda de mármol rodeada de butacas en tonos oscuros. Con capacidad para seis comensales, se convierte tanto en el escenario de comidas cotidianas como en el punto de encuentro para reuniones más especiales.

Completando el conjunto aparece un mueble con televisión que aporta funcionalidad y ayuda a equilibrar visualmente el espacio. Todo está pensado para favorecer la convivencia, el confort y la conexión entre los distintos ambientes.

Una cocina blanca, luminosa y espectacularmente amplia

Si hay algo que define la cocina de Carolina Cerezuela es la luz. Desde el primer vistazo queda claro que se trata de una estancia diseñada para aprovechar al máximo la iluminación natural y potenciar la sensación de amplitud.

La cocina apuesta por una estética completamente blanca que transmite serenidad, orden y elegancia. Los muebles panelados permiten crear superficies limpias y continuas, eliminando elementos visuales innecesarios y reforzando el carácter minimalista del conjunto.

La altura de los techos juega un papel esencial en la espectacularidad del espacio. Las dimensiones verticales generan una sensación de amplitud poco habitual que multiplica la entrada de luz y aporta una extraordinaria presencia arquitectónica.

La conexión con el exterior es otro de sus grandes atractivos. Amplias puertas correderas acristaladas comunican directamente con el jardín y la piscina, permitiendo que la luz mediterránea invada cada rincón durante buena parte del día.

Además, una de las paredes incorpora una entrada adicional de luz mediante un gran ventanal fijo situado en la parte superior. Este elemento traslúcido permite que la claridad llegue hasta los puntos más alejados de las ventanas principales, creando una iluminación homogénea y muy agradable.

La gran isla central

Toda gran cocina contemporánea necesita una pieza protagonista y en la casa de Carolina Cerezuela ese papel corresponde a una impresionante isla central. De grandes dimensiones y perfectamente integrada en el conjunto, esta isla organiza gran parte de la actividad diaria de la estancia. No solo concentra la zona de cocinado, sino que también ofrece una amplia superficie de trabajo para preparar alimentos con comodidad.

Su tamaño permite desarrollar varias tareas simultáneamente, algo especialmente práctico en una familia numerosa. Sin embargo, la isla va mucho más allá de su función práctica. También se ha concebido como un espacio social donde compartir momentos cotidianos.

En uno de sus laterales se encuentra una cómoda barra equipada con taburetes altos. Esta zona invita a sentarse, conversar y acompañar a quien está cocinando. Es el lugar perfecto para tomar un café, picar algo entre horas o disfrutar de una charla improvisada mientras se prepara la cena.

Los detalles que aportan personalidad y sofisticación

Aunque la arquitectura y los materiales son fundamentales, son los pequeños detalles los que terminan definiendo el carácter de una vivienda. En la cocina de Carolina Cerezuela cada elemento decorativo parece cuidadosamente elegido para aportar personalidad sin sobrecargar el ambiente.

Uno de los recursos más atractivos son las estanterías abiertas que rompen la uniformidad de los muebles cerrados y aportan un toque más cálido y vivido. En ellas se exhiben vasos, recipientes, especias y objetos cotidianos que añaden textura visual y hacen que la cocina resulte más cercana.

La iluminación merece una mención especial. Varias lámparas colgantes en forma de esfera metálica plateada descienden desde los altos techos, convirtiéndose en auténticas protagonistas visuales. Su acabado brillante establece un elegante diálogo con otros elementos metálicos presentes en la cocina, como la grifería o los taburetes altos de la isla. Las formas redondeadas de las lámparas aportan además suavidad frente a las líneas rectas predominantes en la arquitectura y el mobiliario. Un contraste sutil pero muy efectivo.

Otro detalle especialmente interesante es la presencia de obras de arte dentro de la propia cocina. Los cuadros ocupan posiciones privilegiadas en las paredes, aprovechando la extraordinaria altura de los techos. Lejos de limitarse a una función decorativa, estas piezas aportan identidad, color y profundidad visual al espacio.