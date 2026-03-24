Un espacio que no solo invita a cocinar, sino también a disfrutar, a detenerse, a reconectar con lo esencial

La cocina luminosa de Chenoa: con isla, toque rústico y abierta al salón

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Hay cocinas que impresionan por su diseño y otras que enamoran por lo que ocurre en ellas. La cocina de estilo “cottagecore” de Ariadne Artiles pertenece, sin duda, al segundo grupo. Es un espacio que respira calma, autenticidad y vida, donde el tiempo parece discurrir a otro ritmo, más pausado, más consciente. Para la modelo y empresaria, la cocina no es un escenario ocasional, sino el verdadero corazón de su hogar. Es allí donde pasa gran parte de su día a día, elaborando recetas saludables que reflejan su compromiso con un estilo de vida “healthy”.

El estilo “cottagecore” encaja de manera casi orgánica con su personalidad. Natural, cercana, amante de lo sencillo pero bello, Ariadne Artiles ha sabido trasladar su esencia a este espacio tan íntimo. En su cocina, los accesorios no se esconden, se muestran con orgullo. Sartenes colgando, utensilios a la vista, textiles suaves y elementos que evocan una vida más rural y consciente componen una escenografía que invita a quedarse.

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Una cocina atemporal con encanto

La cocina de estilo cottagecore de Ariadne Artiles no responde a modas pasajeras. Su mayor virtud es, precisamente, su atemporalidad. Es un espacio que podría pertenecer tanto al presente como a un recuerdo idealizado del pasado. La propuesta de Ariadne Artiles demuestra que este estilo puede integrarse perfectamente en entornos urbanos, siempre que se entienda como una filosofía y no solo como una estética.

La distribución del espacio también juega un papel fundamental. La cocina se abre al comedor, favoreciendo la convivencia y el flujo natural entre ambos ambientes. Una península funcional, con gran capacidad de almacenaje, se convierte en el eje central, facilitando tanto la preparación de alimentos como la interacción familiar.

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Uno de los elementos más singulares es la estructura de hierro en la zona de la campana. Más allá de su función práctica, actúa como soporte para un pequeño jardín vertical, introduciendo la naturaleza directamente en el corazón del hogar. Plantas aromáticas, verdes frescos y pequeños detalles vegetales crean una conexión constante con el exterior, reforzando esa sensación de refugio natural.

Belleza, orden y funcionalidad

Los muebles en color azul claro aportan frescura y personalidad, alejándose de los tonos neutros más convencionales. Este color, suave pero con carácter, conecta visualmente con la naturaleza y contribuye a crear un ambiente relajante. Se combina con materiales cálidos y texturas que invitan al tacto como la madera, cerámica y fibras naturales.

Las paredes cobran protagonismo gracias a soluciones de almacenaje abiertas. Una balda con ganchos permite colgar tazas y accesorios, convirtiéndolos en parte de la decoración. El fregadero, con aire antiguo, añade un toque nostálgico que refuerza la identidad del espacio. Aquí, las sartenes, cazuelas y utensilios no se esconden en armarios cerrados. La luz natural es otro de los grandes aciertos. Inunda la cocina, realzando los colores y creando una sensación de amplitud y bienestar. Es una luz que cambia a lo largo del día, aportando dinamismo y vida.

Una cocina ecofriendly: diseño consciente y sostenible

Más allá de su estética, la cocina de Ariadne Artiles destaca por su compromiso con la sostenibilidad. En un momento en el que el diseño consciente cobra cada vez más importancia, este espacio se convierte en un ejemplo de cómo integrar criterios ecológicos sin renunciar al estilo.

Uno de los elementos clave es el uso de cemento ecológico en parte del revestimiento, desarrollado con la ayuda de Cement Design. Este material prioriza una composición a base de agua y partículas de origen reciclado, como restos de vidrio, textiles o madera. El resultado es un acabado resistente, estético y, sobre todo, respetuoso con el medio ambiente.

En cuanto a los electrodomésticos, la elección también responde a criterios de eficiencia energética. Un ejemplo destacado es el Horno Pirolítico Dual Cook Flex de Samsung, diseñado para optimizar el consumo sin comprometer el rendimiento. Este horno permite cocinar varios alimentos de manera simultánea y eficiente, gracias a la posibilidad de dividir su interior en zonas independientes. Así, se puede utilizar solo una parte del horno cuando no es necesario ocuparlo por completo, evitando el desperdicio de energía.