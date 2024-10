Las dos recetas españolas que están entre las mejores del mundo, según The New York Times

La gastronomía española es reconocida por su diversidad, frescura y la capacidad de capturar la esencia de cada temporada. Dos de sus recetas más icónicas —el gazpacho y el tinto de verano— fueron recientemente seleccionadas por la audiencia del prestigioso The New York Times entre las 50 las mejores del mundo. Estas dos creaciones no solo deleitan por su sabor, sino también por su simplicidad y la manera en que evocan la esencia del verano en España.