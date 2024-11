Cómo preparar la salsa original del Big Mac en casa

Hay sabores que son inigualables, como el de la salsa de la famosa hamburguesa de McDonald's: la Big Mac. Esta hamburguesa, además de ser la joya de la corona de McDonald’s, es uno de los productos que más se venden en todo el mundo, junto a su Happy Meal. “La perfección hecha hamburguesa que te hace agua la boca comienza con dos patties de 100% carne y la salsa Big Mac®, todo dentro de un pan con semillas de ajonjolí. Viene cubierta con pepinillos, crujiente lechuga, cebollas y queso americano para lograr ese sabor único de la hamburguesa 100% de carne. No contiene sabores o conservantes artificiales ni colorantes agregados de fuentes artificiales. Nuestros pepinillos contienen un conservante artificial, así que no lo ordenes si no quieres”, rezan desde la web sobre la hamburguesa.