Hoy en día puede parecer que aquellos que quieren mantener mantener una alimentación saludable no tienen otra alternativa que renunciar a los placeres dulces. Sin embargo no hay nada más lejos de la realidad, y de hecho, es bien posible disfrutar de postres deliciosos y bajos en calorías que no solo satisfacen el antojo de algo dulce, sino que también son nutritivos. Hoy te traemos tres recetas de postres con pocas calorías que te permitirán disfrutar sin culpas.