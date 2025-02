Pamela Anderson ha dedicado parte del último año a presentar en festivales y eventos cinematográficos ‘The last showgirl’ , una película dirigida por Gia Coppola (nieta de Francis Ford Coppola). La actriz encarna en este film a una bailarina en el ocaso de su carrera, contando una historia que aborda temas como el edadismo y el sexismo, interpretación por la que logró una nominación a los Globo de Oro. Las apariciones de la estrella de ‘Los vigilantes de la playa’ sin maquillaje y presumiendo de arrugas han acaparado numerosos titulares, pero no solo ha estado promocionando su largometraje, sino también un libro de cocina .

‘I love you: Recipes from the heart’ (‘Os quiero: Recetas desde el corazón’) empezó como un regalo para sus dos hijos, Brandon y Dylan, y acabó convirtiéndose en una colección de 80 recetas que han sido publicadas en papel. La intérprete visitó el programa matinal estadounidense ‘Good Morning America’ para hablar sobre esta obra y enseñar una las recetas que incluye: un plato vegano que prepara habitualmente con verduras que recolecta de su jardín, un espacio que cuida personalmente y cuyos frutos ha mostrado en las redes sociales.