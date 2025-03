“ Quiero poner esto en un menú en algún lugar, es la cosa más simple que solía preparar para mí”, contó a Mashed. El chef señaló que es un plato que vuelve a su memoria a menudo, aunque no era la mejor obra gastronómica del actor, y que ha evolucionado desde entonces. “Tuve un padre muy joven, nací cuando él tenía 23 años, y sus habilidades culinarias eran buenas . Había trabajado en un barco en el lago Michigan, creo, o en el lago Superior en algún momento, y había cocinado en ese barco. Y creo que había trabajado en una pizzería durante aproximadamente una semana, así que tenía algo de experiencia haciendo estas cosas. Tal vez un mes, no quiero desacreditarlo, pero no fue un período muy largo”, compartió.

Ben Ford contó en la misma entrevista qué come su padre cuando se reúnen: “ Cocinamos mucho pollo a la parrilla . Si viene al restaurante, se da un capricho. Cuando comemos en casa, comemos algo sencillo. Siempre es pescado o carne a la parrilla y verduras”. El actor ya había hablado sobre su dieta y cómo consigue mantenerse en forma en una visita al programa de Ellen DeGeneres a principios de 2020. La presentadora alabó su aspecto, mostró una foto suya en bici y señaló los músculos de sus brazos. Sin embargo, él le quitó hierro al asunto y aseguró que no entrenaba demasiado: “Hago bici y juego al tenis”.

El invitado afirmó que un cambio en su dieta era el responsable de su apariencia musculosa. “Como prácticamente nada. Como verduras y pescado”, declaró Harrison Ford con humor, despertando las risas del público. Aclaró que su régimen en aquel momento le prohibía el consumo de carne, de lácteos y de otro grupo de alimentos que no lograba recordar: “Es verdaderamente aburrido”. También incidió en que había modificado su dieta no solamente por su estado de salud: “Decidí que estaba cansado de comer carne. Y sé que no es algo bueno para el planeta y no es bueno para mí”.