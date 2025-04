Cuando pensamos en nuggets es inevitable en pensar que van a ser de pollo sí o sí, pero también pueden ser de pescado , una opción muy saludable y una de las mejores maneras de incluir este alimento en el día a día de los más pequeños (y no tanto) de la casa. Preparados sin espinas, sin rebozado y llenos de sabor son una opción muy resultona y siempre es mejor hacerlos en casa que comprarlos en el supermercado.

La elaboración de los nuggets de pescado es muy similar a los de pollo. No hacen falta más de cuatro ingredientes para tenerlos listos y además se mancha muy poco, pues se hacen directamente en la airfryer. Otra de las ventajas de esta receta es que es una elaboración totalmente 'low cost', pues se hacen con atún de lata a la que se incorpora queso crema y un huevo que ayuda a que el resultado sea esponjoso y tenga consistencia, ya que no están rebozados. Hay a quien le gusta darle forma de pez, no obstante, se necesita algo de práctica o utilizar un molde. Una de las mejores opciones para acompañarlos es con una salsa de miel y mostaza casera, que se puede preparar rápidamente con yogur natural miel y una cucharadita de mostaza al gusto.