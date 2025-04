“Cuando estuvimos en Tailandia creo que solo tomé un batido en los siete meses que pasamos allí. La verdad es que no bebimos muchos, pero de vez en cuando tomaba los que había en el set mientras los licuábamos”, compartió Patrick Schwarzenegger en una charla con Eating Well. También indicó que a Mike White, el creador de la serie, le divertía el hecho de que añadiera una gran cantidad de proteína en polvo (hasta 200 gramos) a la mezcla. “Lo grababa y me decía: ‘Sigue poniendo más, más. Es muy gracioso cuando le pones ocho cucharadas de proteína’. Luego acababa sabiendo a tiza. Era horrible”, admitió.