Los amantes del marisco hace tiempo que han encontrado en las ostras el bocado ideal para disfrutar del sabor del mar . Delicada, la ostra no es del agrado de todo el mundo, pero aquellos que han aprendido a apreciarla son conscientes de la importancia que tiene escoger la mejor de las materias primas. Hasta los detalles más sutiles influyen a la hora de potenciar sus sabores, por ejemplo, la mejor época para comerlas es el invierno porque durante los meses de verano están desovando, lo que hace que su sabor sea acuoso.

Pequeños detalles que las hacen únicas y especiales y que con el tiempo las han convertido en uno de los platos de moda. Cada vez hay más lugares en los que se puede disfrutar de unas ostras de calidad, pero ¿qué pasa si queremos tomarlas en casa? No hay mayor problema, solo habrá que encontrar las que sean de la mejor calidad y aprender a prepararlas de tal forma que se puedan disfrutar. Si bien se pueden cocinar, lo más habitual es tomarlas vivas y crudas , así que lo esencial es saber abrirlas.

En general, pueden tomarse solas, aunque añadirles un chorrito de limón fresco es lo más habitual. Por supuesto, algunas personas consideran que no es suficiente o las han tomado tantas veces de esta manera que les apetece innovar un poco. Las ostras también pueden tomarse acompañadas de alguna salsa, de hecho la mignonette es una de las más habituales para servirlas. No obstante, esta no es la única opción que existe y que podemos preparar en nuestra propia casa.