¿Cómo se cuecen los langostinos congelados?

Hay ciertos alimentos que se suelen consumir de manera esporádica , no en las recetas que preparamos a diario, y eso puede hacer que surjan ciertas dudas sobre cuál es la mejor manera de cocinarlos . Es el caso de los langostinos , que podrían considerarse un capricho, pues a pesar de sus muchas cualidades y beneficios, solo solemos recurrir a ellos cuando queremos tomar algo especial o celebrar algo.

Lo cierto es que los langostinos son una fuente saludable de proteínas, no son demasiado calóricos y tienen un alto contenido en hierro . Además, son ricos en otros minerales, como el potasio, el magnesio, el selenio y el sodio , también en vitaminas B, B9, B12 y E , así como en omega-3 . Un consumo excesivo no es recomendable, como sucede con otros tantos alimentos, pero en el caso de las personas con problemas de hipertensión o retención de líquidos, menos todavía. También se recomienda evitar chupar las cabezas porque contienen purinas que pueden transformarse en ácido úrico, dañando los riñones.

Excesos aparte, un consumo moderado y en el marco de una dieta equilibrada y variada es una buena dieta para darle un toque original a nuestros platos, apostando por un producto que no suele ser nuestra primera opción, pero que se convierte en un ingrediente muy versátil en la cocina una vez que lo tenemos en cuenta. Los podemos usar acompañando un guiso de legumbres, son muy refrescantes en ensalada, pero también aportan un toque diferente a nuestras empañadas o rollitos.

Una vez que nuestros ojos se han abierto a todas las posibilidades, toca aprender a cocinarlos , porque es una pena que a un producto de calidad no se le pueda sacar todo el partido porque no sabemos cómo prepararlo. Hay muchas maneras de cocinar los langostinos, pero una de las más habituales (y sencillas) es hacerlos cocidos. En muchas ocasiones nos surgen ciertas dudas a la hora de hacerlo, sobre todo si el producto que tenemos está congelado.

La congelación es una técnica estupenda de conservación y almacenaje porque nos permite comprar producto de calidad y que esta se mantenga durante el tiempo que tardemos en utilizarlo. Evitamos de este modo que se eche a perder o se estropee y lo hacemos sabiendo que va a conservar todas sus propiedades nutricionales, así como su sabor y textura original. Además, si queremos cocer los langostinos, tenerlos congelados no nos supone un trabajo mayor.

Si bien es cierto que podemos descongelarlos antes de prepararlos, dejándolos en la nevera el tiempo suficiente para que esto suceda poco a poco, los langostinos también pueden cocerse directamente congelados y el resultado también será perfecto. Los pasos a dar son los mismos y no son nada complicados:

Como sucede en todos los demás casos, no conviene congelar unos langostinos que han sido descongelados, podríamos dañar el producto, estropearlo o, pero todavía, hacer que nos siente mal y causar un problema mayor. Eso sí, no habría ningún problema en congelarlos de nuevo una vez los hemos cocido, por lo que si hemos preparado más de la cuenta, por error o para no tener que hacer este proceso de nuevo en otra ocasión, podremos congelarlos nuevamente, esperando a encontrar la receta perfecta para ellos.