Annappleaday 19 MAY 2025 - 08:00h.

Annappleaday nos trae una nueva receta en vídeo en 'Recetas fáciles para la oficina': unas arepas saludables reina pepiada

Nuggets de pollo caseros: una receta sencilla para llevarte a la oficina o hacer una cena diferente

Compartir







¿Qué me preparo para llevarme al trabajo para comer? Esa es posiblemente una de las preguntas que más se repiten en muchos hogares cualquier tarde en la que no tienes claro qué receta podrías hacer para llevarte a la oficina que sea fácil de hacer y, además, saludable. Todo ello sin repetirte para no comer siempre lo mismo y tener la oportunidad de ir variando. Y para ello Anna Ortiz, conocida en redes sociales como ‘Annappleaday’, nos trae un nuevo vídeo de ‘Recetas fáciles para la oficina’.

En este nuevo vídeo la creadora de contenido nos trae una receta algo laboriosa, pero que no es nada complicada y que, además, le va a encantar a toda la familia, incluso a los más pequeños: unas arepas caseras de reina pepiada. Además, se trata de una versión más saludable, ya que la masa no se va a freír en aceite, sino que se va a hacer a la plancha.

PUEDE INTERESARTE Ensalada de bote completa y llena de nutrientes: la receta rápida para llevarte al trabajo

Con un relleno de lo más completo, la arepa de reina pepiada va a ser un éxito en la mesa de casa o cuando las saques a la hora de comer en la oficina y todos los ojos se fijen en tu plato. ¿Quieres saber cómo hacerlas? Toma buena nota de los ingredientes y de los pasos que nos marca Anna Ortiz.

Receta de la arepa de reina pepiada Dificultad Media Tiempo 1 h. Ingredientes Para la masa

2 tazas de harina de maíz

1 cucharada de sal

2 tazas de agua tibia

Para el relleno

2 pechugas de pollo

3 aguacates

1/2 cebolla

Cilantro

Sal al gusto

Un chorrito de zumo de lima

Unas tres cucharadas de mayonesa Elaboración Aunque es algo laboriosa, la receta de las arepas reina pepiada no son complicadas de hacer, solo hay que ver el vídeo de Annappleaday, donde nos muestra cómo hacer la masa de las arepas y darle la forma perfecta. Además, las cocina sin freírlas y ofrece un consejo clave para ello, darles un toque final en la freidora de aire. El relleno tampoco tiene mucha complicación, ya que una ver hervidas las pechugas de pollo solo queda desmenuzarlas y mezclar todos los ingredientes del relleno bien y, a ojo, ver si hay que añadir más o menos cantidad de alguno de esos ingredientes. ¿Quieres hacer la receta? Presta atención al vídeo donde Anna Ortiz nos da todos los detalles del paso a paso y algún que otro truco.

Los nuggets de pollo caseros

La última receta que nos propuso Anna Ortiz fue la de los nuggets de pollo caseros, un plato que estamos acostumbrados a comer por ahí o comprar precocinado, pero que sin mucha complicación se puede hacer en casa de manera mucho más saludable. ¿Quieres hacerlos? Mírate el vídeo donde ‘Annappleaday’ nos da todos los detalles de la receta.