Iván Fuente 21 AGO 2025 - 12:00h.

La propuesta del chef español es ideal para acompañar el buen tiempo

La receta de tortilla José Andrés que se hace en menos de un minuto

A medida que el verano avanza, el buen tiempo se instala en nuestras vidas y el calor arrecia, al cuerpo le apetecen más comidas ligeras, frescas, que contribuyan a disfrutar más de las condiciones climáticas que tenemos en esta época del año y que ayuden a soportar las olas de calor. Una de esas comidas es, sin duda, el gazpacho. Una propuesta a la que el famoso chef José Andrés ha querido dar una vuelta de tuerca más y la ha versionado haciendo esta receta aún más apetecible.

El cocinero español residente en Estados Unidos tiene una newsletter llamada ‘Longer Tables’ en la que ha dejado una propuesta muy jugosa a partir del gazpacho. Esta idea no es otra que elaborar este clásico a partir de cerezas como ingrediente principal. Y es que, según dice el afamado chef esta fruta “está comenzando a madurar” en estos meses, por lo que ahora su aspecto y su sabor son sensacionales.

Añadiendo esta fruta al gazpacho, José Andrés considera que conseguiremos un plato “no sólo delicioso, sino precioso”. Y claro, hay que fiarse de los que saben. En este caso, además, se da la circunstancia de que las cerezas son muy saludables, ayudan a perder peso, mejoran el estado de la piel y aportan vitamina A y D, entre otras cosas. "Es brillante, dulce e inesperado... cerezas maduras, jugosos tomates, un toque de buen vinagre de jerez mezclado en algo hermoso".