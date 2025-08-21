La receta de gazpacho de cerezas de José Andrés: "Es algo hermoso"
La propuesta del chef español es ideal para acompañar el buen tiempo
La receta de tortilla José Andrés que se hace en menos de un minuto
A medida que el verano avanza, el buen tiempo se instala en nuestras vidas y el calor arrecia, al cuerpo le apetecen más comidas ligeras, frescas, que contribuyan a disfrutar más de las condiciones climáticas que tenemos en esta época del año y que ayuden a soportar las olas de calor. Una de esas comidas es, sin duda, el gazpacho. Una propuesta a la que el famoso chef José Andrés ha querido dar una vuelta de tuerca más y la ha versionado haciendo esta receta aún más apetecible.
El cocinero español residente en Estados Unidos tiene una newsletter llamada ‘Longer Tables’ en la que ha dejado una propuesta muy jugosa a partir del gazpacho. Esta idea no es otra que elaborar este clásico a partir de cerezas como ingrediente principal. Y es que, según dice el afamado chef esta fruta “está comenzando a madurar” en estos meses, por lo que ahora su aspecto y su sabor son sensacionales.
Añadiendo esta fruta al gazpacho, José Andrés considera que conseguiremos un plato “no sólo delicioso, sino precioso”. Y claro, hay que fiarse de los que saben. En este caso, además, se da la circunstancia de que las cerezas son muy saludables, ayudan a perder peso, mejoran el estado de la piel y aportan vitamina A y D, entre otras cosas. "Es brillante, dulce e inesperado... cerezas maduras, jugosos tomates, un toque de buen vinagre de jerez mezclado en algo hermoso".
La receta de gazpacho de cerezas
Ingredientes
- 500 gramos de cerezas frescas
- 500 gramos de tomates maduros
- 1 pimiento rojo
- 2 trozos de pan
- 1/4 de taza de vinagre de Jerez
- 3/4 de taza de aceite de oliva virgen extra
- 2 onzas de queso de cabra o queso de cabra fresco
- Sal y pimienta negra
Elaboración
Lavamos la fruta y la licuamos
Tras lavar las cerezas, los tomates y el pimiento rojo se echan en la licuadora junto con un vaso de agua, las rebanadas de pan a las que habremos quitado previamente la corteza, y un cuarto de una taza de vinagre de Jerez.
Mientras lo vamos triturando, vamos añadiendo aceite de oliva, hasta que la mezcla emulsione perfectamente.
Lo metemos al frigorífico
Echamos el gazpacho en un recipiente y lo metemos en el frigorífico para que se enfríe.
Una vez frío, salpimentamos y ¡a disfrutar!
Lo sacamos, lo probamos y lo salpimentamos al gusto.
Una vez que logramos el sabor deseado, lo echamos en los recipientes donde vayamos a tomarlo y lo decoramos con unos trozos de queso de cabra o unas cerezas.
Así se hace gazpacho de cereza, la sabrosa y sorprendente propuesta del chef Jose Andrés.