Muchas veces hay comidas que son una auténtica perdición para muchos, pero que pese a que ese bocado les sabe a las mil maravillas, no dejan de ser preparaciones que sabes que no van a ayudar al cuerpo a mantenerse o a perder peso si se está en un proceso de adelgazamiento. Entre ellos están los nuggets de pollo, que bien crujientes y con tu salsa favorita no tienen competencia. Y ahora puedes hacer una versión mucho más saludable sin tener que freírlos, pero tampoco al horno o la airfryer. ¿Quieres saber cómo? El chef Dani García nos da su receta.

El chef marbellí siguió hace unos años una dieta para perder algunos kilos para ponerse en forma en unos meses y adaptó su alimentación en muchos aspectos, como por ejemplo convirtiendo las recetas de siempre en una versión más saludable.

Eso es lo que hizo con los nuggets, para los que no utilizó pan rallado y tampoco los metió en aceite hirviendo, sino que los versionó en una receta más saludable, peor igual de rica y crujiente solo cambiando algunos ingredientes y determinados pasos en el proceso de elaboración.

Esta receta de nuggets, al no estar fritos, va a ser mucho más baja en grasas, aunque va a seguir aportando proteínas al organismo, siendo saludables e igual de ricos, ideales para introducir en cualquier dieta, se busque una pérdida de peso o no.

La receta de los nuggets de pollo saludables de Dani García Dificultad Media Tiempo 45 min. Ingredientes Contramuslos de pollo sin piel

Ajo en polvo

Apio en polvo

Palo cortado

Sal

Pimienta

Queso parmesano Elaboración Prepara el pollo Pasa los contramuslos por una picadora. También puedes pasarla por un procesador de alimentos o pedir en la carnicería que te piquen la carne. Sazona el pollo picado con la sal, la pimienta, el ajo y el apio y un poco de palo cortado. Ve separando la mezcla en trozos y dale forma de nuggets. Para el cocinado Pon un poco de queso parmesano rallado en una sartén caliente y coloca el nugget encima. Cocina hasta que se dore. Pon más queso parmesano al lado y dale la vuelta al nugget para cubrir la otra parte con el queso. Cocina hasta que se dore. Repite con todos los nuggets hasta tenerlos todos listos y crujientes.