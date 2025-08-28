Gazpacho de remolacha: lo de siempre pero mejor y con un extra interesante de nutrientes
Esta receta es ideal para los días de calor y cambiar un poco la preparación tradicional
Así se hace el gazpacho de albaricoque paso a paso
El verano sabe a gazpacho. Eso es así. Al menos a la hora de comer. Y es que este plato, en sus muchas versiones, es ideal para esta época del año en la que lo que apetece es algo ligero. Es fresco, nutritivo, se prepara con cierta rapidez y, sobre todo, está muy rico.
Por todas esas razones hoy os traemos una interesante versión hecha a partir de remolacha. Un plato que, gracias al intenso color de la remolacha, es muy vistoso y que su sabor corrobora esa primera impresión visual.
Cómo hacer la receta del gazpacho de remolacha
Ingredientes
- 500 gramos de remolacha cocida
- 500 gramos de tomate maduro
- 50 gramos de pimiento verde
- 50 gramos de pepino
- 50 gramos de cebolla
- 100 gramos de aceite de oliva virgen extra
- Vinagre
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de sal
- Hielo
Elaboración
Con los tomates
Comenzamos pelamos los tomates y cortándolos en cuartos.
Después partimos la remolacha en trozos.
Con el resto de ingredientes
También quitamos la piel del pepino y partimos los dientes de ajo en dos o tres cachos.
Lo trituramos
Echamos todo a la batidora y lo trituramos a máxima potencia.
Si no nos gusta la textura grumosa podemos pasarlo por un colador fino para quitar los grumos.
Después añadimos el aceite de oliva virgen extra, la sal y el vinagre al gusto.
Añadimos el hielo y lo volvemos a triturar
Echamos el hielo y lo volvemos a batir hasta que esté bien triturado todo.
Otra opción, si no tenemos hielo es meterlo un buen rato al frigorífico.
¡A comer!