Gazpacho de remolacha: lo de siempre pero mejor y con un extra interesante de nutrientes

El gazpacho de remolacha tiene un color rojo muy intenso.freepick.com
El verano sabe a gazpacho. Eso es así. Al menos a la hora de comer. Y es que este plato, en sus muchas versiones, es ideal para esta época del año en la que lo que apetece es algo ligero. Es fresco, nutritivo, se prepara con cierta rapidez y, sobre todo, está muy rico. 

Por todas esas razones hoy os traemos una interesante versión hecha a partir de remolacha. Un plato que, gracias al intenso color de la remolacha, es muy vistoso y que su sabor corrobora esa primera impresión visual.

Cómo hacer la receta del gazpacho de remolacha

Personas4 pax.
DificultadBaja

Ingredientes

  • 500 gramos de remolacha cocida
  • 500 gramos de tomate maduro
  • 50 gramos de pimiento verde
  • 50 gramos de pepino
  • 50 gramos de cebolla
  • 100 gramos de aceite de oliva virgen extra
  • Vinagre
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de sal
  • Hielo

Elaboración

  1. Con los tomates

    Comenzamos pelamos los tomates y cortándolos en cuartos.

    Después partimos la remolacha en trozos.

  2. Con el resto de ingredientes

    También quitamos la piel del pepino y partimos los dientes de ajo en dos o tres cachos.

  3. Lo trituramos

    Echamos todo a la batidora y lo trituramos a máxima potencia.

    Si no nos gusta la textura grumosa podemos pasarlo por un colador fino para quitar los grumos.

    Después añadimos el aceite de oliva virgen extra, la sal y el vinagre al gusto.

  4. Añadimos el hielo y lo volvemos a triturar

    Echamos el hielo y lo volvemos a batir hasta que esté bien triturado todo.

    Otra opción, si no tenemos hielo es meterlo un buen rato al frigorífico.

    ¡A comer!

