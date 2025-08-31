Daniel Brito 31 AGO 2025 - 08:00h.

El chef nos da las recetas de sus tres tacos favoritos de su libros 'Días de sol. Noches taqueras'

Cualquier noche de verano puede apetecer algo más ligero y no tan protocolario para comer. Y entre esos platos están los tacos mexicanos, que si bien pueden ser muy fáciles de preparar, cuentan con miles de opciones de recetas para todos los gustos y hasta donde la imaginación quiera llegar. De esta manera, el chef mexicano Enroque Olvera expone decenas de posibilidades de tacos en el libro 'Días de sol. Noches taqueras' (Phaidon), un recetario de tacos en el que puedes encontrarte lo más inimaginable. Y para aprender a hacerlos el chef nos da la receta de sus tres favoritos del libro.

El primero es el taco de gaonera, "una receta sencilla, directa, pero llena de sabor. Me gusta porque demuestra que no hace falta mucho más que buenos ingredientes y cuidado en los detalles". Otro taco que destaca Olvera es el de tripa dorada porque "tiene técnica, tiene textura, tiene personalidad. Es un taco que no le pide permiso a nadie".

Y para finalizar el cocinero presenta uno "para romper el orden", un taco de erizo que "representa una forma de pensar el taco como algo en movimiento, no fijo. Hay tradición, sí, pero también hay libertad. Y ese equilibrio es lo que más nos interesa en la cocina".

La receta del taco de gaonera Personas 4 pax. Tiempo 20 min. Ingredientes Para la carne 4 cucharadas de manteca de cerdo

1 kilo de filete de res cortado en láminas gruesas

Sal Para servir 4 tortillas de maíz

4 piezas de cachete de lima

Salsas Elaboración Cocina la carne Calienta una plancha y engrasa con manteca. Cocina la carne con la sal hasta que se dore. Emplata Calienta las tortillas en una sartén por ambos lados. Sirve en las tortillas la carne con la lima y salsa al gusto.

La receta de los tacos de tripa Personas 4 pax. Tiempo 1 h. 30 min. Dificultad Media Ingredientes Para la carne 500 gramos de tripa de res limpia

500 mililitros de leche entera de vaca

¼ de pieza de cebolla blanca, cortada en cubos

3 dientes de ajo

5 hojas de laurel seco

3 ramitas de tomillo seco

3 ramitas de mejorana seca

¾ de cucharadita de sal

500 gramos de manteca de cerdo o aceite vegetal Para servir 4 piezas de tortilla de maíz

6 ramitas de cilantro picado

4 piezas de cachete de lima

Salsas Elaboración Prepara la carne Coloca todos los ingredientes de la carne en una cacerola grande, con excepción de la manteca o el aceite, y añade 1 litro de agua Cuando rompa a hervir baja el fuego y cocina 30 minutos o hasta que la carne esté muy suave. Retira la carne del líquido y resérvalo. Calienta una cacerola mediana con la manteca o el aceite a fuego medio, añade la carne y cubre con agua y cocina durante 10 minutos. Sube el fuego y cocina 5 minutos moviendo con frecuencia para evitar que se queme. Cocina 10 minutos más hasta que la carne adquiera un tono dorado. Retira del líquido la carne con unas pinzas y corta en trozos no muy finos. Sirve Calienta una sartén y pon las tortillas cocinando por ambos lados para que se calienten. Sirve las tortillas y cubre con la carne. Añade cebolla y cilantro, un poco de lima y salsa al gusto.

