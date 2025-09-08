La cena fácil y alta en proteínas para los días (como hoy) en los que estás agotado
Te proponemos una cena que se hace en minutos y es muy saludable y sabrosa
Cena fácil y rica en proteínas: así se hace el taco de pavo, guacamole y yogurt
Lo peor de la cena, sin duda, es pensar qué hacer y cocinarlo. Tras un largo día, muchas veces lo que menos apetece es discurrir qué se puede cenar y, sobre todo, que no suponga un esfuerzo extra entre los fogones. Y que esté rico, claro. Una labor nada sencilla cuando hay que repetirla cada día y el agotamiento tras una larga jornada ya es notable. Por eso mismo hoy traemos una sugerencia que encaja plenamente en ese esquema: es rápida y sencilla de hacer. Además es saludable y está buenísima.
La idea en cuestión es un salteado de pavo y calabacín con salsa ligera. Un plato que se hace en un cuarto de hora y que es rico en proteínas, saciante y bajo en calorías. Una combinación perfecta, vamos.
La receta de salteado de pavo y calabacín
Ingredientes
- 400 gramos de filetes de pechuga de pavo
- 500 gramos de calabacín
- 150 mililitros de caldo de verdura
- 50 mililitros de vino blanco
- 1 cucharadita de maicena
- 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
- 2 dientes de ajo
- Sal y pimienta al gusto
Elaboración
Preparamos los ingredientes
Cogemos las pechugas de pavo y las cortamos en tiras uniformes, para que se hagan de manera homogénea.
Lavamos los calabacines y los cortamos. Primero por la mitad y luego en rebanadas del mismo tamaño.
Pelamos los dientes de ajo y los picamos
Los cocinamos
Primero hacemos el pavo durante unos cinco minutos en la sartén.
Lo removemos hasta que comience a dorarse.
Añadimos el calabacín y hacemos lo mismo durante otros cinco minutos.
La clave es que se ablande, pero conserve la textura.
Después añadimos el vino blanco y subimos el fuego para que se evapore el alcohol.
Salpimentamos a nuestro gusto y lo mezclamos todo bien.
Añadimos la maicena
Echamos la maicena en un vaso con un poco de caldo de verduras y la disolvemos antes de echarlo a la sartén, donde lo moveremos durante otros dos minutos antes de probarlo.
Si fuera necesario añadimos más sal o pimienta.
¡Listo!
Lo retiramos del fuego, lo dejamos reposar para que se atempere y ya podemos cenar este plato sencillo, rápido, sano y muy sabroso.