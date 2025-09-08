Logo de GastroGastro
La cena fácil y alta en proteínas para los días (como hoy) en los que estás agotado

El salteado de pavo y calabacín es un plato sencillo y rápido de hacer.
El salteado de pavo y calabacín es un plato sencillo y rápido de hacer.freepick.com
Lo peor de la cena, sin duda, es pensar qué hacer y cocinarlo. Tras un largo día, muchas veces lo que menos apetece es discurrir qué se puede cenar y, sobre todo, que no suponga un esfuerzo extra entre los fogones. Y que esté rico, claro. Una labor nada sencilla cuando hay que repetirla cada día y el agotamiento tras una larga jornada ya es notable. Por eso mismo hoy traemos una sugerencia que encaja plenamente en ese esquema: es rápida y sencilla de hacer. Además es saludable y está buenísima.

La idea en cuestión es un salteado de pavo y calabacín con salsa ligera. Un plato que se hace en un cuarto de hora y que es rico en proteínas, saciante y bajo en calorías. Una combinación perfecta, vamos.

La receta de salteado de pavo y calabacín

DificultadBaja
Tiempo30 min.

Ingredientes

  • 400 gramos de filetes de pechuga de pavo
  • 500 gramos de calabacín
  • 150 mililitros de caldo de verdura
  • 50 mililitros de vino blanco
  • 1 cucharadita de maicena
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
  • 2 dientes de ajo
  • Sal y pimienta al gusto

Elaboración

  1. Preparamos los ingredientes

    Cogemos las pechugas de pavo y las cortamos en tiras uniformes, para que se hagan de manera homogénea.

    Lavamos los calabacines y los cortamos. Primero por la mitad y luego en rebanadas del mismo tamaño.

    Pelamos los dientes de ajo y los picamos

  2. Los cocinamos

    Primero hacemos el pavo durante unos cinco minutos en la sartén.

    Lo removemos hasta que comience a dorarse.

    Añadimos el calabacín y hacemos lo mismo durante otros cinco minutos.

    La clave es que se ablande, pero conserve la textura.

    Después añadimos el vino blanco y subimos el fuego para que se evapore el alcohol.

    Salpimentamos a nuestro gusto y lo mezclamos todo bien.

  3. Añadimos la maicena

    Echamos la maicena en un vaso con un poco de caldo de verduras y la disolvemos antes de echarlo a la sartén, donde lo moveremos durante otros dos minutos antes de probarlo.

    Si fuera necesario añadimos más sal o pimienta.

  4. ¡Listo!

    Lo retiramos del fuego, lo dejamos reposar para que se atempere y ya podemos cenar este plato sencillo, rápido, sano y muy sabroso.

