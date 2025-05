Iván Fuente 22 MAY 2025 - 17:16h.

Esta propuesta es ideal para esta época del año donde el calor empieza a aparecer

Tres recetas fáciles para montarte una cena con bien de proteína en diez minutos

Compartir







La llegada del buen tiempo y el hecho de que el verano con sus vacaciones ya se intuyan en el horizonte hace que mucha gente comience a mirar con mayor atención qué come. Pero querer comer saludable no tiene que significar no disfrutar con lo que se come. Al revés, se puede seguir disfrutando de la gastronomía a la vez que transformamos esos platos que contienen más grasas en sus versiones más saludables.

Lejos de esas propuestas asombrosas, existen otras como las dietas ricas en proteínas que favorecen la pérdida de peso al hacer que el metabolismo queme más calorías, algo que sin duda ayudará a eliminar parte de esos kilos de más que tan poco nos gusta lucir.

Precisamente hoy os traemos una de esas propuestas altas en proteínas. Se trata de una cena saludable y muy sorprendente: tacos de pavo con guacamole y yogur. Tan sabroso como saludable. Quizá más, incluso.