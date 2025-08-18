Alba Ramírez 18 AGO 2025 - 12:44h.

La tecnóloga de los alimentos Alba Ramírez nos da las claves para hacer bien un batch cooking y cuánto nos duran los alimentos en buen estado

Septiembre está a la vuelta de la esquina y, con su llegada, también regresa la rutina en el día a día y en la propia cocina, donde volvemos a dedicar gran parte de nuestro tiempo a preparar la comida de los días de la semana y probablemente en redes sociales nos empezarán a salir vídeos de batch cooking con los que dejar listo en una tarde todos los platos que vamos a comer a lo largo de la semana. Sin embargo, ¿nos aguantan todas esas preparaciones en la nevera sin peligro de que se estropeen?

Eso es lo que nos cuenta la tecnóloga de los alimentos y dietista-nutricionista Alba Ramírez en un nuevo vídeo de ‘La ciencia de lo que comes’, en donde explica cómo hay que conservar bien los alimentos, pero también por qué es importante, además de aquellas preparaciones que es mejor no dejar días en la nevera, sino que hay que consumir en el momento o al día siguiente.

El batch cooking te ayuda a planificar y comer mejor, evitando opciones ultraprocesadas. Pero si no conservamos adecuadamente los alimentos corremos el riesgo de sufrir intoxicaciones alimentarias. Por eso, tan importante como cocinar es saber almacenar.

No necesitas cocinar todo para la semana. Lo ideal es preparar comidas para 3-4 días, combinando platos listos para consumir con otros que puedas congelar. Así, cada día solo tendrás que calentar o completar alguna elaboración rápida.

¿Qué guardar en la nevera y qué congelar?

Como norma general:

Consume primero lo que tiene menor tiempo de conservación o es más delicado.

lo que tiene menor tiempo de conservación o es más delicado. Congela lo que no vayas a consumir en 2-3 días, aunque pueda aguantar más.

lo que no vayas a consumir en 2-3 días, aunque pueda aguantar más. Planifica con antelación. Evita congelar en mitad de semana como solución de emergencia.

Reglas básicas de conservación

Temperaturas seguras: 4 °C en la nevera, –18 °C en el congelador.

4 °C en la nevera, –18 °C en el congelador. Recipientes adecuados: Herméticos, de cristal y sin BPA.

Herméticos, de cristal y sin BPA. Enfriado rápido: Guarda los alimentos en la nevera antes de 1 hora (especial atención al arroz y la pasta).

Guarda los alimentos en la nevera antes de 1 hora (especial atención al arroz y la pasta). Evita abrir y cerrar envases constantemente.

¿Quieres saber más sobre cuánto duran los alimentos en el frigorífico o los que hay que consumir siempre en el día? En el vídeo Alba Ramírez da todos los detalles para evitar que cometamos errores y hagamos un uso responsable de batch cooking sin desperdicio de comida y, lo más importante, de forma salusable.

