Iván Fuente 10 SEP 2025 - 14:15h.

Con este consejo, las tortillas francesas te quedarán mucho más apetecibles

Cómo hacer el sándwich de sandía viral con el que refrescarte

Compartir







La tortilla francesa es uno de los platos más socorridos que existen. Ya sea para improvisar una cena en uno de esos días en los que estamos agotados o para hacernos algo rápido cuando el tiempo apremia. Es sencilla de hacer, rápida y está buena. Si se sabe hacer bien, claro. En cualquier caso, con este truco que usan los mejores chefs, la tortilla francesa (o de huevos, como la conocen en otros lugares), queda mucho más jugosa y sabrosa.

El origen del nombre de la tortilla francesa no está del todo claro. Por un lado, la leyenda española dice que fue durante la Guerra de Independencia contra el invasor galo cuando, ante la escasez de patatas, los españoles decidieron hacerla solo con huevos, denominándola así en ‘honor’ al enemigo. Una bonita leyenda, ya que está documentado que ya desde antes del siglo XIX se comían tortillas de huevos.

PUEDE INTERESARTE El truco definitivo para que el guacamole no se ponga marrón

Al parecer, ya que tampoco está plenamente documentado, el nombre viene dado por el prestigio de la cocina francesa en los siglo XVIII y XIX, motivo por el cual se le puso ese apellido a la tortilla de huevos, buscando darle cierta notoriedad.

Tips para una buena tortilla

Dejando la historia a un lado y centrándonos en lo meramente culinario, lo cierto es que aunque pueda parecer que hacer una tortilla francesa no tiene demasiado misterio, hacerla bien requiere práctica y atención a los detalles. Para empezar, la forma de batir los huevos es importante. Hay que hacerlo rápido y durante no demasiado tiempo, para evitar que la tortilla acabe siendo demasiado seca.

Otro punto a tener en cuenta es la temperatura de la sartén. Si está muy caliente, la tortilla se hará muy rápido e incluso se quemará, mientras que si está a poca temperatura, no se hará de forma uniforme. Lo ideal es hacerla a fuego medio.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La clave para hacer la tortilla de francesa más jugosa

Muchos chefs y cocineros avanzados han dado con la clave para que la tortilla de francesa quede más jugosa. Este truco es muy sencillo: una vez que se han batido los huevos, se pasan por un colador, lo que hará que no queden burbujas de aire en la mezcla, haciendo que sea más uniforme y jugosa.