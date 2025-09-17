Cómo hacer los muffins bomba que conquistaron el corazón de Belly en ‘El verano en que me enamoré’
Lola Tung y Christopher Briney, protagonistas de 'El verano en que me enamoré', prepararon estos dulces con la escritora Jenny Han
Los helados que Sarah Jessica Parker come en la nueva temporada de su serie (y los que repartió gratis)
¿Team Conrad o Team Jeremiah? Es la pregunta que ha dividido durante los últimos años a los fans de ‘El verano en que me enamoré’ (‘The summer I turned pretty’ en su versión original), la serie basada en los libros de Jenny Han que se ha convertido en todo un fenómeno global. El drama romántico que ofrece Amazon Prime Video se despide con su tercera temporada, cuyo final está disponible en la plataforma desde el miércoles 17 de septiembre. Su desenlace desvela qué decide Belly (Lola Tung) tras haber estado atrapada en un triángulo amoroso con los dos hermanos Fisher, Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno).
Algunos de los episodios de la ficción muestran que a la protagonista se le enamora por el estómago, pero no es necesaria una lujosa tarta de chocolate con efecto espejo para impresionarla. La serie presenta un sencillo dulce al que Belly no puede resistirse. En el cuarto capítulo de la tercera temporada se puede ver cómo Conrad no solo invierte su tiempo en estudiar Medicina, sino que también ha aprendido algunos trucos en la cocina para poder hornear algo muy sabroso: muffins bomba (“dirt bombs” en inglés).
“¿Ahora eres pastelero?”, pregunta Belly a Conrad tras ver sobre la mesa unos apetitosos muffins, a los que en la producción también se refieren como bombas de canela, bollos rellenos o buñuelos. “Ya sabes, solo en ocasiones especiales. Feliz cumpleaños con retraso”, responde él, demostrando que no se había olvidado de la fecha.
Receta de muffins bomba de ‘El verano en que me enamoré’
Lola Tung y Christopher Briney prepararon los muffins bomba de Conrad en uno de los episodios extra de ‘El verano en que me enamoré’ junto a la autora Jenny Han, que también ejerce como productora de la serie y guía de los dos actores en la cocina. “La clave es no mezclar mucho los ingredientes, porque luego quedan duros”, comenta la escritora sobre esta receta.
Receta de muffins bomba de ‘El verano en que me enamoré’
Ingredientes
Para la masa
- 250 gramos de harina
- 100 gramos de azúcar
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 cucharadita de sal kosher
- Media cucharadita de canela molida
- Un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida
- 240 mililitros de leche
- 2 huevos
- 115 gramos de mantequilla derretida
Para la cobertura
- 100 gramos de azúcar
- 115 gramos de mantequilla derretida
- 1 cucharadita de canela
Elaboración
Prepara la masa
Empieza precalentando el horno a 175 grados centígrados.
Coge un molde para muffins y echa espray antiadherente para engrasar los huecos.
Mezcla en un bol los ingredientes secos para la masa: la harina, el azúcar, la sal, la canela, la nuez moscada y el polvo para hornear.
Combina en otro bol los ingredientes húmedos: la leche, los huevos y la mantequilla. Bate hasta conseguir una textura suave.
Añade la mezcla líquida al bol con los ingredientes secos y bate hasta que quede todo bien integrando, evitando mezclar en exceso.
Reparte la masa en el molde para muffins.
Hornea los muffins bomba
Hornea los muffins entre 25 y 30 minutos. Puedes comprobar si están en el punto exacto metiendo un palillo en uno de ellos. Si sale limpio, es el momento de sacar la bandeja del horno.
Deja que los muffins se enfríen durante 5 minutos.
Coloca los muffins sobre una rejilla y espera un poco más, ya que estando tibios será más fácil que la cobertura se pegue bien.
Añade la cobertura
Para hacer la cobertura de los muffins bomba, comienza echando la mantequilla derretida en un plato hondo.
Mezcla el azúcar con la canela en otro plato hondo.
De uno en uno, reboza los muffins en cada plato, pasando primero por la mantequilla y después por el azúcar con canela.