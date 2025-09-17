Lola Tung y Christopher Briney, protagonistas de 'El verano en que me enamoré', prepararon estos dulces con la escritora Jenny Han

¿Team Conrad o Team Jeremiah? Es la pregunta que ha dividido durante los últimos años a los fans de ‘El verano en que me enamoré’ (‘The summer I turned pretty’ en su versión original), la serie basada en los libros de Jenny Han que se ha convertido en todo un fenómeno global. El drama romántico que ofrece Amazon Prime Video se despide con su tercera temporada, cuyo final está disponible en la plataforma desde el miércoles 17 de septiembre. Su desenlace desvela qué decide Belly (Lola Tung) tras haber estado atrapada en un triángulo amoroso con los dos hermanos Fisher, Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno).

Algunos de los episodios de la ficción muestran que a la protagonista se le enamora por el estómago, pero no es necesaria una lujosa tarta de chocolate con efecto espejo para impresionarla. La serie presenta un sencillo dulce al que Belly no puede resistirse. En el cuarto capítulo de la tercera temporada se puede ver cómo Conrad no solo invierte su tiempo en estudiar Medicina, sino que también ha aprendido algunos trucos en la cocina para poder hornear algo muy sabroso: muffins bomba (“dirt bombs” en inglés).

“¿Ahora eres pastelero?”, pregunta Belly a Conrad tras ver sobre la mesa unos apetitosos muffins, a los que en la producción también se refieren como bombas de canela, bollos rellenos o buñuelos. “Ya sabes, solo en ocasiones especiales. Feliz cumpleaños con retraso”, responde él, demostrando que no se había olvidado de la fecha.

Receta de muffins bomba de ‘El verano en que me enamoré’

Lola Tung y Christopher Briney prepararon los muffins bomba de Conrad en uno de los episodios extra de ‘El verano en que me enamoré’ junto a la autora Jenny Han, que también ejerce como productora de la serie y guía de los dos actores en la cocina. “La clave es no mezclar mucho los ingredientes, porque luego quedan duros”, comenta la escritora sobre esta receta.

