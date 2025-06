‘And just like that…’ ha vuelto con un episodio que ha sido comentado en las redes por uno de sus helados

La actriz que da vida a Carrie Bradshaw repartió helados gratis en un camión en Nueva York

Compartir







Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis están de vuelta con la tercera temporada de ‘And Just Like That…’, la serie que continúa con la historia de las protagonistas de ‘Sexo en Nueva York’. Esta nueva tanda de episodios muestra cómo pasan el verano en la Gran Manzana y su estreno incluye una escena que ha sido muy comentada en las redes sociales, en la cual dos de sus actrices combaten las altas temperaturas tomando helados.

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) aparece paseando por el Washington Square Park con Seema Patel (interpretada por Sarita Choudhury), que recuerda cómo estuvo a punto de quemar su apartamento. La primera lleva una tarrina de helado, mientras que su amiga sostiene un helado de cucurucho mientras habla. Los productos proceden de una popular heladería italiana que cuenta con varias localizaciones en Nueva York, incluyendo carritos que se ubican en las inmediaciones del Museo Metropolitano, el Museo de Historia Natural y el Museo Guggenheim de la ciudad.

PUEDE INTERESARTE 5 recetas fáciles de helados gourmet para ocasiones especiales

Se trata de L’Arte Del Gelato, que se presenta como una compañía neoyorquina con corazón siciliano que lleva sirviendo “auténtico gelato” en Manhattan desde 2005. Su propietario y fundador, Francesco Realmuto, nació en un pequeño pueblo de Sicilia y dejó su trabajo tallando diamantes para probar suerte con el citado postre italiano.

“Trabajamos con entusiasmo a diario para elaborar un helado artesanal, respetando plenamente la tradición italiana. Nuestro compromiso es ofrecer un producto genuino y totalmente natural, elaborado con ingredientes de primera calidad y fresco a diario”, explica el empresario en su página web. La lista de sabores de L’Arte Del Gelato respeta la tradición italiana, con variedades como fresa, plátano, coco, café, vainilla, mascarpone, stracciatella, tiramisú, pistacho, avellana, chocolate con naranja, chocolate con leche o menta con virutas de chocolate, entre otros.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El polémico helado de ‘And just like that…’

Algunos fans de ‘And just like that…’ han criticado el primer episodio de la tercera temporada de la ficción, disponible en España en Max, por la mencionada escena de los helados. Una espectadora acudió a TikTok para poner el foco sobre el cucurucho que lleva Sarita Choudhury, apuntando a que no es un helado real. “¿Podemos al menos fingir que comemos helado de verdad? Mirad cómo esta actriz da vueltas a este cono. Odio muchísimo esta serie”, comentó entre risas.

Lo cierto es que el supuesto helado ni se cae ni se derrite durante toda la escena, pese a que la intérprete lo mueve de manera despreocupada. Además, un seguidor señaló que la forma de la bola de helado cambia en cada plano. Otro aportó una posible explicación, dejando claro que lo que aparece en pantalla es otro alimento: “Es puré de patata. Es una técnica desarrollada porque el helado de verdad se derrite bajo los focos”.

Los helados gratis de Sarah Jessica Parker

Max ofreció helados gratis en el Bryan Park de Nueva York como parte de la campaña promocional de la tercera temporada de ‘And just like that…’. La mismísima Sarah Jessica Parker fue la encargada de repartirlos desde un camión de helados perteneciente a la franquicia Mister Softee y utilizando cucuruchos de la marca Joy.

Los afortunados que se encontraron con la estrella pudieron elegir entre cuatro sabores diferentes, con denominaciones que incluyen guiños a la serie. ‘Summer in the City Swirl’ es el clásico helado de cucurucho con un único ingrediente servido en forma de remolino. ‘The Cherry Bradshaw’ es un cono de vainilla cubierto en sirope de cereza. ‘Miranda’s Rainbow Sprinkles’ es otro cono de vainilla, pero con virutas de colores como topping. Por último, ‘Chocolate York Goldenblatt’ es un cucurucho de chocolate con chispas de chocolate como extra.