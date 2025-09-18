Daniel Brito 18 SEP 2025 - 12:45h.

El influencer ha sorprendido a Sofía Suescun con una fusión entre pizza y tortilla con la que ha deleitado su paladar

El ingrediente estrella del gazpacho que Kiko Jiménez le prepara a Sofía Suescun

Kiko Jiménez y Sofía Suescun son especialmente conocidos por su faceta televisiva en realitys, pero la pareja ha sabido abrirse un hueco en el mundo de los influencers con cientos de miles de seguidores que no solo están atentos a su contenido conjunto, sino también al contenido gastro que sobre todo Jiménez acostumbra a hacer últimamente en su perfil de Instagram. ¿Su última innovación culinaria? Una fusión entre pizza y tortilla española con la que ha sorprendido a Suescun y que acumula más de 1 millón de visualizaciones.

“La gente va a alucinar”, comenta Sofía Suescun nada más probar el primer bocado de lo que Kiko Jiménez ha bautizado como pizza-tortilla y del que ha compartido el paso a paso de cómo lo hace y que incluso ha bautizado que es perfecta “para vagos” debido a la sencillez de su preparación.

“Una tortilla de patatas en un momento y muy sabrosa. Además, con el toque especial de queso”, explica el novio de Sofía Suescun sobre su creación de la que nos da todos los detalles.

La receta de la pizza-tortilla de Kiko Jiménez Personas 2 pax. Dificultad Baja Ingredientes 5 huevos

1 cebolla

1 patata mediana

Sal y pimentón picante

Queso (el que más te guste) Elaboración Prepara los ingredientes Pela y trocea las patatas en dados. Cocina en la freidora de aire unos 12 minutos a 200 grados. Corta la cebolla y sofríela un poco hasta que se dore. Bate bien los huevos. Cocina Añade la cebolla, las patatas y el queso elegido a los huevos batidos. Mezcla y añade sal y pimentón y vuelve a mezclar. Cocina en una sartén a fuego medio sin pasarte de cocción para que quede jugosa.

Una receta llena de posibilidades y versiones

Aunque se trata de una receta de lo más original, en redes sociales existen muchas más versiones de esta combinación entre pizza y tortilla en la que se les añade tomate frito o ingredientes que aportan más proteína, como jamón, bacon o atún, así que las posibilidades para hacer la fusión de pizza-tortilla son totalmente infinitas.