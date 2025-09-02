El último estudio del CIS revela cómo prefieren la tortilla de patata la mayoría de los españoles

La comida es a veces el origen de discusiones que no parecen tener fin, como si es aceptable o no la piña en una pizza o cuáles son los ingredientes permitidos en una paella. Uno de los debates gastronómicos más populares en nuestro país está relacionado con la tortilla: ¿sin cebolla o con cebolla? El CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) ha puesto fin a la eterna pregunta sobre cómo debe hacerse este plato, revelando cuál es la opción preferida por la mayoría de los españoles. Así se puede comprobar en el avance provisional de resultados de su estudio 3521, ‘Turismo y gastronomía (III)’, en el que se incluyen algunas preguntas relacionadas con la tortilla de patata. La información ha sido publicada en septiembre de 2025, tras realizar casi 3.000 entrevistas a finales de julio.

Los datos que ofrece el CIS lo dejan más que claro: la mayoría de los encuestados creen que la tortilla española debe hacerse con cebolla. Esta es la elección de, aproximadamente, 3 de cada 4 españoles, con un porcentaje de un 74,9 %. En cambio, los defensores de la tortilla sin cebolla se limitan a un 18,9 %. Un 5,8 % responde “indistintamente”, un 0,3 % no sabe o duda y un 0,1 % no contesta a esta cuestión. Otro asunto sobre la tortilla de patata que aborda el mencionado estudio es su punto de cocción óptimo. Más de la mitad de los encuestados, un 53,3 %, cree que la tortilla española debe estar poco hecha, mientras que un 28,9 % la prefiere muy hecha, un 15,5 % la elige en su punto y solo un 1,7 % contesta “indistintamente”.

Los platos más típicos de España

El estudio del CIS sobre turismo y gastronomía en 2025 también planteó a los entrevistados otros temas: “¿Cuál cree usted que es el plato español más típico y representativo de la gastronomía española, en primer lugar? ¿Y en segundo lugar?”. Los resultados revelan que la tortilla de patata no es el plato más representativo de nuestra cocina, sino la paella: un 39,1 % de los encuestados la sitúa en primer lugar y un 24,3 % en segundo.

El podio de platos españoles más típicos se completa con la tortilla de patata (primer lugar para el 26,8 % de los entrevistados y segundo lugar para el 31,5 %) y el jamón ibérico (primer lugar para el 22,8 % y segundo lugar para el 21 %). Aparecen con porcentajes muy inferiores otros clásicos de nuestra gastronomía, como el gazpacho andaluz, el cocido madrileño, las croquetas, el cordero asado, el marisco, el cochinillo asado, el pulpo, la fabada, los calamares a la romana y el besugo a la espalda o al horno.

Los platos típicos de cada comunidad

Los responsables del estudio también preguntaron por los platos más típicos y representativos de cada comunidad autónoma, aportando unas resultados muy interesantes, ya que la tortilla española no sobresale en ninguna de ellas. En Andalucía empatan el gazpacho andaluz y el pescadito frito (35 % para cada opción), superando al salmorejo (23 %). El ternasco (54,1 %) arrasa en Aragón, seguido por el cordero asado (24,6 %) y las migas (18,5 %). En Asturias no hay dudas, ya que un 88,3 % de los encuestados eligió la fabada.

En las Baleares triunfan el frito mallorquín (35 %) y la ensaimada (32,3 %), mientras que en las Canarias brillan las papas arrugadas con mojo picón (69,9 %). En Cantabria lidera la lista de platos típicos con un elevado porcentaje el cocido montañés (85 %). En tierras castellanas hay opiniones más dispares: en Castilla-La Mancha el queso manchego (33,3 %) gana a las migas manchegas (16,3 %), mientras que en Castilla y León el lechazo asado (34,5 %) supera al cordero asado (24,6 %).

El plato más típico de Cataluña es el pan con tomate (31,2 %), seguido por los calçots (17,7 %). Como era previsible, en la Comunitat Valenciana destaca la paella (82,6 %). En Extremadura se dividen entre el jamón (33,1 %) y las migas extremeñas (30,2 %). Por su parte, en Galicia sobresale el pulpo á feira (61 %) por encima del marisco (20,1 %). En la Comunidad de Madrid vence el cocido madrileño (71,9 %) a los calamares a la romana (10,6 %).

En la Región de Murcia triunfa la marinera (30,7 %) frente a los paparajotes (13,8 %), mientras que en Navarra eligen la menestra de verduras (31,1 %) sobre la chistorra (24,8 %). En el País Vasco destacan el chuletón (28,6 %), el bacalao al pil pil (23,5 %) y el marmitako (20,8 %). En La Rioja lo hacen las patatas a la riojana (68,1 %) y las chuletillas al sarmiento (27,6 %). Por último, en Ceuta se quedan con la caballa (58,4 %) y en Melilla con el cuscús (22,2 %).