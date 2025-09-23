Daniel Brito 23 SEP 2025 - 09:42h.

Dembélé se lleva el Balón de Oro tras una gran temporada en la que su alimentación le ayuda a su espectacular rendimiento

Ousmane Dembélé partía como el gran favorito junto a Lamine Yamal para llevarse el Balón de Oro 2025 y, finalmente, el francés se impuso al del Barcelona recogiendo el galardón tras una temporada en la que llevó al Paris Saint-Germain al éxito. Un éxito que se ha ido labrando poco a poco, con la confianza de su entrenador, Luis Enrique, y también con los entrenamientos y, por supuesto, con su alimentación, ya que pese a ser un gran amante de la pizza, hay un plato de pasta que le aporta una gran energía que es su favorito.

La pasta con pollo y aceitunas es una de sus grandes debilidades gastronómicas, un plato completo que le aporta energía y con sabores mediterráneos y que desveló el chef con estrella Michelin David Toutain en el libro que hizo sobre los platos favoritos de los jugadores del PSG después de entrevistarse con ellos para conocer sus preferencias gastronómicas.

Entre esas 70 recetas estaba la que vuelve loco a Dembélé: un plato de pasta rigatoni con pollo troceado y aceitunas negras, una receta completa a la vez que sencilla y nutritiva que puedes replicar con facilidad en casa. Te contamos como preparar esa pasta que ha conquistado el paladar el nuevo Balón de Oro.