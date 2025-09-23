Dembélé se lleva el Balón de Oro tras una gran temporada en la que su alimentación le ayuda a su espectacular rendimiento
El plato favorito de Lamine Yamal que su madre le preparaba antes de los partidos
Ousmane Dembélé partía como el gran favorito junto a Lamine Yamal para llevarse el Balón de Oro 2025 y, finalmente, el francés se impuso al del Barcelona recogiendo el galardón tras una temporada en la que llevó al Paris Saint-Germain al éxito. Un éxito que se ha ido labrando poco a poco, con la confianza de su entrenador, Luis Enrique, y también con los entrenamientos y, por supuesto, con su alimentación, ya que pese a ser un gran amante de la pizza, hay un plato de pasta que le aporta una gran energía que es su favorito.
La pasta con pollo y aceitunas es una de sus grandes debilidades gastronómicas, un plato completo que le aporta energía y con sabores mediterráneos y que desveló el chef con estrella Michelin David Toutain en el libro que hizo sobre los platos favoritos de los jugadores del PSG después de entrevistarse con ellos para conocer sus preferencias gastronómicas.
Entre esas 70 recetas estaba la que vuelve loco a Dembélé: un plato de pasta rigatoni con pollo troceado y aceitunas negras, una receta completa a la vez que sencilla y nutritiva que puedes replicar con facilidad en casa. Te contamos como preparar esa pasta que ha conquistado el paladar el nuevo Balón de Oro.
La receta de la pasta rigatoni con pollo troceado y aceitunas negras
Ingredientes
- 250 gramos de pasta rigatoni
- Aceitunas negras
- 1 pechuga de pollo
- 1 calabacín
- Alcaparras
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta negra
- Zumo de medio limón
Elaboración
Cocina los alimentos
Limpia bien la pechuga de pollo y córtala en cubos.
Lava el calabacín y, sin pelar, córtalo en dados.
Saltea primero el pollo y, a mitad de cocinado, añade un poco de zumo de limón.
En esa misma sartén cocina el calabacín hasta que quede tierno.
Prepara la pasta
Hierve la pasta con un poco de sal hasta su punto de cocción y escurre bien.
Mezcla todo bien
En un bol grande mezcla la pasta con el pollo y el calabacín salteados.
A continuación, añade las aceitunas negras cortadas junto a con las alcaparras y un poco de aceite de oliva, sal y pimienta.