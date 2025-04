El delantero del F. C. Barcelona compartió en una charla con GQ cuál es su plato favorito: el arroz con pollo y salsa de cacahuete. “Es una comida típica del país de mi madre, Guinea Ecuatorial. Ella siempre me la hacía cuando era pequeño, me la hacía antes de los partidos para que cogiera fuerzas”, declaró sobre este preparación que marcó su infancia. Además, habló sobre la gastronomía del lugar de origen de su padre y la alabó: “En Marruecos también se come muy bien”.