Iván Fuente 09 NOV 2025 - 13:00h.

Con este consejo, las sobras de barbacoa estarán (casi) como recién hechas

Las barbacoas y las parrilladas son dos grandes formas de disfrutar de una buena comida con una grata compañía. De hecho, cuando el tiempo lo permite, son una de las formas de reunión más habituales. Además, casi siempre sobra comida.

Aunque calcular la comida no es fácil, casi siempre se peca de hacer más de lo necesario. “Mejor que sobre” es un comentario habitual cuando se está frente a la parrilla. Una intención cargada de buenas intenciones, pero que hace que haya sobras para el día siguiente. Aunque esto no es un problema en sí mismo, en demasiadas ocasiones nos encontramos con que al recalentar la comida sobrante pierda sabor y, sobre todo, se quede muy seca. En especial ciertas carnes.

Para evitar eso, o que al menos la carne mantenga parte de su jugo, te contamos unos consejos para aprovechar y disfrutar las sobras de barbacoa.

Evita el microondas

Aunque es rápido y seguramente por eso recurramos a él, si queremos que las sobras de una barbacoa estén jugosas hemos de evitar recalentarlas en el microondas, ya que deshidratará la carne. En su lugar es mejor usar el horno, aunque pueda ser más engorroso.

Cómo recalentar sobras de barbacoa paso a paso