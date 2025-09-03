Los trucos de tres chefs para hacer el mejor steak tartar en casa: "Jugad un poquito"

Daniel Brito 03 SEP 2025 - 08:00h.

Juanjo López, Nacho Gadea y Alejandro Arias nos dan sus trucos de chef para hacer el mejor steak tartar

Steak tartar Oro: la impactante receta para tus cenas especiales del chef estrella Michelin Javi Estévez

Hacer un buen steak tartar no siempre es tan sencillo como parece. Tener una buena carne ayuda mucho, pero hay que saber cómo manipularla para sacarle el máximo partido, tal y como hicieron seis chefs en la pasada edición de Madrid Fusión en el I Campeonato de Steak Tartar del que salió ganador el creado por Juanjo López, de La Tasquita de Enfrente, quien junto a Nacho Gadea de Askuabarra y Alejandro Arias de Fismuler nos dan sus trucos para hacer el mejor steak tartar en casa en el vídeo.

El steak tartar se ha convertido en uno de los indispensables de las cartas de gran parte de los restaurantes, aunque nunca hay uno igual. Si tenemos que hablar de los ingredientes clave están la ternera, la cebolla, el huevo o las alcaparras, además de la mostaza, la sal y la pimienta, pero los tres chefs nos dan los trucos que ellos utilizan para hacer el mejor.

Sus consejos

En el caso de Juanjo López, asegura que la pieza de carne la dejan macerando a lo largo de una semana en mantequilla, pero su truco infalible es que, una vez cortada, le añaden el penicillium del queso azul con el que potenciar el sabor de madurado. Sin embargo, como hacerlo en casa es más complicado, nos da un truco similar para nuestra cocina.

Por su parte, Nacho Gadea insiste en utilizar un buen aceite de oliva que no sea demasiado fuerte. En el caso de las alcaparras, siempre intentan que no quede nada de agua para mantener el plato lo más seco posible, pero al hablar de carne, se queda con la chuleta porque le da un poco más de intensidad al sabor que otras zonas.

Alejandro Arias sostiene que, aunque el corte de la carne siempre va en el gusto de cada uno, en su opinión cuanto más pequeño sea, mejor, ya que se podrá tragar y digerir mejor. Además, pone en valor el aliño, para el que tampoco cree que haya que darle demasiadas vueltas, sino que con buena mostaza, aceite y una yema de huevo se puede conseguir un resultado exquisito.

Estos son solo algunos de los tips que dan los tres chefs para hacer un buen steak tartar en casa, pero si quieres saber más a fondo cómo hacerlo, en el vídeo tienes todos los consejos de los tres cocineros.