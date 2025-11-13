Laura Ferreira 13 NOV 2025 - 10:40h.

Latoneira nos da su receta para hacer unas empanadillas crujientes y ricas que quedan listas en 15 minutos

Rollitos de berenjena rellenos de jamón serrano y queso: una receta fácil y rápida para chuparse los dedos

Compartir







La mayoría de las veces en lo sencillo está la clave. También en la cocina. Por eso no hace falta pensar demasiado ni romperse la cabeza cuando tienes que hacer un aperitivo, preparar la comida del trabajo o hacer una cena ligera, rica y sencilla. Saber combinar bien los ingredientes nos va a ayudar a ser más eficientes en la cocina. Por eso mismo en este nuevo vídeo de ‘Recetas fáciles en 15 minutos’ la cocinera Laura Ferreira, conocida en redes sociales como Latoneira, nos da un nuevo vídeo para hacer un plato riquísimo.

En este nuevo vídeo la cocinera nos enseña a hacer unas empanadillas rápidas y ricas que en 15 minutos vas a tener listas para hincar el diente. Las hace con espinacas, piñones y queso ricota, pero en vez de hacerlas al horno o freírlas, las cocina en la freidora de aire, donde quedan con un crujiente perfecto y un dorado que te abre el apetito.

Si quieres saber cómo hacerlas, en el vídeo Latoneira te da todos los pasos en el vídeo para que te salgan igual que a ella, además de los tiempos de cocción en la airfryer.

Empanadillas de espinacas, piñones y ricota en freidora de aire Dificultad Baja Tiempo 15 min. Ingredientes 2 ajos

Espinacas

Piñones

Queso ricota

Sal

Pimienta

Obleas para empanadillas

1 huevo

Semillas para decorar Elaboración Cómo hacerlas En el vídeo la cocinera te explica paso a paso cómo hacer las empanadillas, tanto para preparar el relleno como luego la mejor forma de cerrarlas para que no se abran durante el cocinado. De esta manera, también explica cuánto tiempo cocinarlas en la freidora de aire por cada lado, además de la temperatura para que te queden doradas y no se te quemen.

PUEDE INTERESARTE Crema de coliflor asada y pera: la receta con toque umami ideal para el otoño

Rollitos de berenjena rellenos de jamón serrano y queso

En el último vídeo Latoneira nos dio su receta para hacer unos rollitos de berenjena crujientes que están rellenos de jamón serrano y queso que son ideales para servir en un aperitivo o poner de cena cualquier noche. Son fáciles de hacer y en 15 minutos los tienes listos. ¿Quieres saber cómo prepararlos? En el vídeo te da todos los detalles.