Batch cooking semanal económico y saludable: quiche, estofado y bizcocho para el desayuno

‘Hoy comemos con Isi’ nos da un nuevo batch cooking sano y económico para tener listo en una tarde desde el desayuno hasta la cena de toda la semana

Batch cooking semanal sano en una hora: caldo, pollo asado, lasaña y distintas guarniciones

Si eres de los que no tiene casi tiempo entre semana para hacer la comida y terminas alimentándote siempre con lo mismo, con preparaciones rápidas o a la plancha, puede que el batch cooking sea la opción que necesitas, el preparar en una tarde todas las recetas y preparaciones que vas a comer a lo largo de los siguientes días. Con este método lo que consigues es hacer en poco más de una hora muchos platos, aprovechando que enciendes el horno para hacer varias preparaciones en él.

En esta ocasión Isabel Sorribas, conocida en redes sociales como ‘Hoy comemos con Isi’, nos trae un nuevo menú en un vídeo de ‘Batch cooking sano y semanal’ para dejar listos varios platos para toda la semana, desde el desayuno hasta la cena.

De esta manera, hace un banana bread sin gluten que es ideal para acompañar el café de la mañana en los desayunos o matar el gusanillo a la hora de la merienda. Mientras, para aprovechar que el horno está encendido, nos da la receta de una quiche de puerros y queso gruyer.

Por otra parte, y para aprovechar la temporada de setas, nos cuenta cómo hacer un estofado de níscalos, que recomienda comer en los primeros días para aprovechar su textura, que se va perdiendo con el paso de los días. Otra preparación que nos da son unas lentejas al curry, mientras que para las verduras hervidas o a la plancha para las guarniciones nos da un truco para conservarlas de tal manera que solo tengas que cocinarlas en el momento de forma rápida. Y todo ello te lo cuenta en el vídeo.

Ingredientes para la quiche

Masa brisa o quebrada (puedes hacerla casera amasando: 1 huevo, 200 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla muy fría en daditos, 30 mililitros de agua y una pizca de sal. Dejamos reposar 30’ en nevera y ya podemos estirar, enmoldar y hornear con peso encima a 220ºC hasta que se haga, aproximadamente 20’).

100 gramos de queso crema

250 mililitros de nata para cocinar

2 puerros pochados

Queso gruyer al gusto

Sal

Pimienta

2 huevos

Ingredientes para el estofado de setas

Patatas

1 cebolla

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

300 gramos de níscalos

2 cayenas (opcional)

1 cucharada de pimentón dulce

240 mililitros de vino blanco

Agua hasta cubrir

Perejil fresco

Ingredientes para el curry de lentejas

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

Coliflor

Brócoli

Guindilla fresca

Lenteja caviar (o la que quieras)

1 cucharada de curry

1 cucharada de tomate concentrado

200 mililitros de leche de coco

Agua hasta cubrir

Ingredientes para el banana bread sin gluten

150 gramos de azúcar moreno

2 huevos

125 gramos de aceite de coco desodorizado

4 plátanos maduros

1 cucharadita de extracto de vainilla

250 gramos de harina de teff

1 cucharadita de levadura química

1/2 cucharadita de bicarbonato

Mezcla de especias: ½ cucharadita de canela y 1/2 de cardamomo

Pizca de sal

100 gramos de nueces troceadas

1 plátano para adornar

Menú batch cooking alternativo

Si alguna de estas recetas no termina de convencerte del todo, en el anterior vídeo de ‘Batch cooking sano y semanal’ la influencer gastro nos daba varias preparaciones diferentes que van muy bien para está época del año, como un caldo, una lasaña con la carne de ese caldo o un pollo asado. Todos los detalles te los cuenta Isabel Sorribas en el vídeo.