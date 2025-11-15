Iván Fuente 15 NOV 2025 - 16:00h.

Esta bebida, que en México la llaman rusa, ayuda con las resacas

La bebida que reduce a la mitad el alcohol en el cuerpo

Los excesos se pagan y a partir de cierta edad, más. Seguramente a todos nos han dicho esta frase o una similar a lo largo de nuestra vida. Algunos, incluso, la han comprobado en carnes propias. Una noche se ha alargado más de lo previsto y las risas propiciadas por el alcohol se han convertido, con el paso de las horas, en una resaca monumental. O, como dicen en México, en una cruda.

Precisamente en ese país hacen una bebida, una especie de suero revitalizante, que lo usan cuando la cruda aparece. En algunas zonas del país azteca lo llaman rusa y es muy fácil de preparar. Te lo contamos.

Cómo hacer una rusa, paso a paso