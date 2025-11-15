Suero, la bebida revitalizante que usan los mexicanos para no tener resaca
Esta bebida, que en México la llaman rusa, ayuda con las resacas
La bebida que reduce a la mitad el alcohol en el cuerpo
Los excesos se pagan y a partir de cierta edad, más. Seguramente a todos nos han dicho esta frase o una similar a lo largo de nuestra vida. Algunos, incluso, la han comprobado en carnes propias. Una noche se ha alargado más de lo previsto y las risas propiciadas por el alcohol se han convertido, con el paso de las horas, en una resaca monumental. O, como dicen en México, en una cruda.
Precisamente en ese país hacen una bebida, una especie de suero revitalizante, que lo usan cuando la cruda aparece. En algunas zonas del país azteca lo llaman rusa y es muy fácil de preparar. Te lo contamos.
Cómo hacer una rusa, paso a paso
Cómo hacer suero, la bebida mexicana para aliviar la resaca
Ingredientes
- Agua mineral
- Dos limones
- Una naranja
Elaboración
Hacemos el zumo de limón
Cogemos los dos limones y los exprimimos, sacando todo su jugo. Una vez que tengamos el zumo, lo reservamos.
Añadimos agua mineral y sal
Echamos el zumo de limón y un poco de sal en un recipiente y lo damos vueltas, hasta que se mezcle. Después añadimos el agua mineral y lo volvemos a dar vueltas con una cuchara hasta que esté bien mezclado.
Lo enfriamos y lo servimos
Aunque se puede tomar a temperatura ambiente, el principal objetivo de esta bebida es refrescar e hidratar, por lo que si se toma fría, mejor. Lo ideal es dejarla enfriar en el frigorífico, pero también se puede tomar con hielo.