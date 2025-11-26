Sopa de lasaña: cómo hacer la versión 'deconstruida' para sorprender en la mesa

Se trata de la versión ‘deconstruida’ de este plato italiano que se puede hacer a la antigua usanza o con la ayuda de tu robot de cocina

Lasaña exprés de espinacas a la crema: 'Annappleaday' nos chiva su receta fácil para llevarte a la oficina

Compartir







Las sopas son ese plato reconfortante y versátil que ha trasformado épocas y revolucionado la manera de comer en muchos momentos. Casi todas las culturas cuentan con alguno de estos platos de cuchara en su recetario. A España ha llegado incluso la sopa de lasaña, sorprendente no solo por su nombre, también por su sabor y su textura. Una receta que es la fusión perfecta entre dos mundos muy diferentes: la textura cremosa y reconfortante de la sopa, y los sabores intensos y únicos de una lasaña clásica italiana.

Es una de esas comidas alimenta el cuerpo, el alma y desde hace poco también las redes sociales. Un plato viral que se puede hacer a la antigua usanza pero que sale perfecta en Thermomix. Se trata de una versión ‘deconstruida’ de la lasaña servida en forma de sopa. Sus trozos de láminas de pasta se cuecen en un caldo preparado con carne picada, tomate frito, especias y caldo. La primera de las versiones que triunfan en las redes sociales es la elaborada con el robot de cocina por excelencia.

Receta de sopa de lasaña en Thermomix

Ingredientes

60 gramos de cebolla

2 dientes de ajo

15 gramos de aceite

400 gramos de carne molida

Pimienta al gusto

1 cucharada de sazonador

900 mililitros de agua o caldo de res

240 gramos de salsa de tomate

115 gramos de láminas de pasta de lasaña troceadas

50 gramos de crema

50 gramos de hojas de espinaca en trozos

Ricotta y parmesano para servir

PUEDE INTERESARTE Cinco sopas con jengibre y cúrcuma para desinflamar en invierno

Elaboración en Thermomix

Agregar al vaso la cebolla, dientes de ajo y aceite. Picar 5 seg / Vel 5. Bajar las paredes con la espátula y sofreír 3 minutos / 100 grados / Vel 1. Agregar la carne molida, sazonador y pimienta y cocinar 6 minutos / 100 grados / giro a la izquierda / Vel Cuchara. Agregar agua o caldo y salsa de tomate. Calentar 10 min / 100 grados giro a la izquierda/ Vel cuchara. Agregar la pasta en trozos y cocinar 13 min / 100 grados / giro a la izquierda/ Vel cuchara. Agregar la crema y las espinacas y cocinar 2 min / 90 grados / giro a la izq / Vel 1. Revisa la cocción de la pasta, si todavía no está lista programa 2 minutos / 90 grados / giro a la izquierda / Vel 1. Sirve en un plato hondo con queso parmesano rallado y disfruta

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para los que prefieren las cosas hechas a fuego lento, la sopa de lasaña, también se puede preparar fácilmente en un cazo. No te olvides ninguno de los ingredientes y ¡manos a la obra!

Receta de sopa de lasaña

Ingredientes

300 gramos de carne picada (solo ternera o mezcla con cerdo)

1 cebolla grande, picada finamente

3 dientes de ajo, picados

2 zanahorias, cortadas en daditos pequeños (opcional)

400 gramos de tomate triturado

1 litro de caldo de pollo

1 vaso de vino blanco o tinto

Varias cucharadas de queso ricotta (opcional)

1 cucharadita de albahaca seca (puede ser tomillo)

1 cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta al gusto

Queso parmesano rallado

Perejil fresco picado para decorar (opcional)

Placas de pasta de lasaña (al gusto)

Paso a paso