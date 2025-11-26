Sopa de lasaña: cómo hacer la versión 'deconstruida' para sorprender en la mesa

Se trata de la versión ‘deconstruida’ de este plato italiano que se puede hacer a la antigua usanza o con la ayuda de tu robot de cocina
Las sopas son ese plato reconfortante y versátil que ha trasformado épocas y revolucionado la manera de comer en muchos momentos. Casi todas las culturas cuentan con alguno de estos platos de cuchara en su recetario. A España ha llegado incluso la sopa de lasaña, sorprendente no solo por su nombre, también por su sabor y su textura. Una receta que es la fusión perfecta entre dos mundos muy diferentes: la textura cremosa y reconfortante de la sopa, y los sabores intensos y únicos de una lasaña clásica italiana.
Es una de esas comidas alimenta el cuerpo, el alma y desde hace poco también las redes sociales. Un plato viral que se puede hacer a la antigua usanza pero que sale perfecta en Thermomix. Se trata de una versión ‘deconstruida’ de la lasaña servida en forma de sopa. Sus trozos de láminas de pasta se cuecen en un caldo preparado con carne picada, tomate frito, especias y caldo. La primera de las versiones que triunfan en las redes sociales es la elaborada con el robot de cocina por excelencia.
Receta de sopa de lasaña en Thermomix
Ingredientes
- 60 gramos de cebolla
- 2 dientes de ajo
- 15 gramos de aceite
- 400 gramos de carne molida
- Pimienta al gusto
- 1 cucharada de sazonador
- 900 mililitros de agua o caldo de res
- 240 gramos de salsa de tomate
- 115 gramos de láminas de pasta de lasaña troceadas
- 50 gramos de crema
- 50 gramos de hojas de espinaca en trozos
- Ricotta y parmesano para servir
Elaboración en Thermomix
- Agregar al vaso la cebolla, dientes de ajo y aceite. Picar 5 seg / Vel 5. Bajar las paredes con la espátula y sofreír 3 minutos / 100 grados / Vel 1.
- Agregar la carne molida, sazonador y pimienta y cocinar 6 minutos / 100 grados / giro a la izquierda / Vel Cuchara.
- Agregar agua o caldo y salsa de tomate. Calentar 10 min / 100 grados giro a la izquierda/ Vel cuchara.
- Agregar la pasta en trozos y cocinar 13 min / 100 grados / giro a la izquierda/ Vel cuchara.
- Agregar la crema y las espinacas y cocinar 2 min / 90 grados / giro a la izq / Vel 1.
- Revisa la cocción de la pasta, si todavía no está lista programa 2
- minutos / 90 grados / giro a la izquierda / Vel 1.
- Sirve en un plato hondo con queso parmesano rallado y disfruta
Para los que prefieren las cosas hechas a fuego lento, la sopa de lasaña, también se puede preparar fácilmente en un cazo. No te olvides ninguno de los ingredientes y ¡manos a la obra!
Receta de sopa de lasaña
Ingredientes
- 300 gramos de carne picada (solo ternera o mezcla con cerdo)
- 1 cebolla grande, picada finamente
- 3 dientes de ajo, picados
- 2 zanahorias, cortadas en daditos pequeños (opcional)
- 400 gramos de tomate triturado
- 1 litro de caldo de pollo
- 1 vaso de vino blanco o tinto
- Varias cucharadas de queso ricotta (opcional)
- 1 cucharadita de albahaca seca (puede ser tomillo)
- 1 cucharadita de orégano seco
- Sal y pimienta al gusto
- Queso parmesano rallado
- Perejil fresco picado para decorar (opcional)
- Placas de pasta de lasaña (al gusto)
Paso a paso
- En una olla grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio.
- Añade la carne picada y cocina hasta que esté dorada y suelta, con sal y pimienta.
- Incorpora la cebolla, el ajo y la zanahoria (si la usas). Sofríe durante 5-7 minutos, o hasta que la cebolla esté tierna.
- Agrega el tomate triturado y cocina hasta que esté bien integrado.
- Añade el vino blanco y espera a que se evapore el alcohol.
- Introduce el caldo, la albahaca y el orégano.
- Lleva a ebullición, luego reduce el fuego y deja hervir a fuego lento durante 15-20 minutos.
- Parte en trozos las placas de lasaña.
- Añade la pasta a la olla y cocina según el tiempo indicado en el paquete, hasta que esté al dente.
- Comprueba el punto de sal de la sopa e incorpora queso parmesano.
- Decora con perejil fresco.
- Sirve la sopa en tazones. Añade una cucharada de ricotta o requesón en cada porción.