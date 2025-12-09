‘Cook with Clydeo’ es el libro de cocina infantil de Jennifer Aniston y la versión animada de su mascota

El suplemento que Jennifer Anniston toma con el café y que ayuda a las mujeres mayores de 60

Compartir







Jennifer Aniston está a punto de estrenar la cuarta temporada de ‘The Morning Show’, serie que lidera junto a Reese Witherspoon y que vuelve el 17 de septiembre, pero una semana antes ha presentado otro proyecto alejado del mundo de la interpretación y en el que comparte protagonismo con otra estrella muy cercana a ella. Se trata de ‘Cook with Clydeo’, un libro de cocina infantil que ha publicado el martes 9 de septiembre. El perro Clydeo es un personaje animado cuya apariencia se inspira en Clyde, una de las mascotas de la actriz. Sus fans ya lo habían podido ver en Instagram y en ‘Clydeo takes a bite out of life’, un libro infantil de la estadounidense lanzado en 2024. Fue el primero de una serie de obras dirigidas a los más pequeños de la casa, cuya segunda entrega es el mencionado libro de recetas y que continuará con otros dos libros que tienen previsto ver la luz durante el otoño de 2025 y el invierno de 2026.

PUEDE INTERESARTE La receta de la ensalada perfecta para Jennifer Aniston

“Estoy muy emocionada de anunciar que ‘Cook with Clydeo’, un libro de cocina para niños y sus padres, con recetas también para cachorros, estará disponible próximamente”, declaró la intérprete al presentar esta obra. Ella describió sus recetas como “sencillas pero deliciosas”: “Espero que las familias disfruten probando estos nuevos platos y se diviertan mientras los preparan. ¡Buen provecho!”.

El libro incluye un total de 35 recetas fáciles de seguir, con instrucciones paso a paso y para cubrir todas las comidas del día: “Desde el desayuno hasta el postre, los jóvenes chefs aprenderán a preparar platos deliciosos y pensados para toda la familia”. En sus páginas aparecen consejos de seguridad en la cocina para los más jóvenes, comentarios del célebre perro sobre cómo mejorar los platos y anécdotas de la actriz de 'Friends' entre fogones, con “historias de contratiempos y triunfos”. La descripción indica que animará a cualquier niño a ponerse un delantal y a “darle un mordisco a la vida, ¡como Clydeo!”.

PUEDE INTERESARTE Los dos trucos de nutricionista que usa Jennifer Aniston para bajar tripa

Uno de los contenidos destacados que aparece en ‘Cook with Clydeo’ es la receta de Jennifer Aniston para preparar unas minienchiladas. En el libro ella describe este plato, en el que versiona un clásico de la comida tradicional mexicana, como “bocaditos de enchilada fáciles”, crujientes y que tienen el sabor de “tu enchilada favorita”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias