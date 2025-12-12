Iván Fuente 12 DIC 2025 - 12:40h.

Las judías verdes son un clásico en la cocina española

Crema de setas y alubias: una receta rápida, reconfortante y perfecta para los días de más frío

Seguramente las judías verdes no sean uno de esos platos sobre el que recaigan los focos. Tampoco estará entre las especialidades de los grandes chefs y posiblemente ningún restaurante lo tenga en su carta como uno de sus productos estrella. Dicho de otra forma, podríamos afirmar que las judías verdes son un plato bastante prosaico pero que, por otra parte, ha sido capaz de saciar y alimentar a muchas generaciones de españoles. Es sencillo, no requiere mucha elaboración y, no nos vamos a engañar, está bueno. Sin alardes, pero sin decepciones.

Además, las judías verdes tienen una virtud, funcionan tan bien de primero como de guarnición y si se les añade jamón, como en la receta que traemos hoy, su rendimiento sube muchos enteros. Al añadirles los taquitos de jamón, también conseguimos que sea un plato más atractivo para los más pequeños de la casa, que no siempre quieren comer legumbres.

Beneficios de las judías verdes

Las judías verdes, también conocidas como vainas en algunas regiones, son una legumbre con muchas propiedades cuyo consumo revierte en innumerables beneficios para el ser humano. Así, por ejemplo, son un fuente importante de vitamina C, betacaroteno, folatos y fibra así como minerales tales como el potasio y el calcio, además de yodo , hierro y fósforo, aunque en menor medida.

Al consumirlas, conseguimos un aporte de estas sustancias que son beneficiosas para el ser humano. Por un lado facilitan tanto el tránsito digestivo, teniendo un papel depurativo gracias a su aporte de fibra. También ayuda a eliminar líquidos, estando por ello indicadas para las personas con problemas renales o con hipertensión. Por otra parte, su bajo contenido en grasas junto con sus aportes minerales hace que su consumo habitual favorezca la regulación de la presión arterial.

Otro aspecto a destacar de las judías verdes es que tienen un alto poder saciante. A pesar de tener un bajo aporte calórico, su alto contenido en agua y fibra hace que ayuden a controlar el apetito, siendo así una opción muy interesante en dietas en las que se quiera controlar o mantener el peso.

