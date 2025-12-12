Judías verdes con jamón: trucos deliciosos para este clásico venido a más
Las judías verdes son un clásico en la cocina española
Seguramente las judías verdes no sean uno de esos platos sobre el que recaigan los focos. Tampoco estará entre las especialidades de los grandes chefs y posiblemente ningún restaurante lo tenga en su carta como uno de sus productos estrella. Dicho de otra forma, podríamos afirmar que las judías verdes son un plato bastante prosaico pero que, por otra parte, ha sido capaz de saciar y alimentar a muchas generaciones de españoles. Es sencillo, no requiere mucha elaboración y, no nos vamos a engañar, está bueno. Sin alardes, pero sin decepciones.
Además, las judías verdes tienen una virtud, funcionan tan bien de primero como de guarnición y si se les añade jamón, como en la receta que traemos hoy, su rendimiento sube muchos enteros. Al añadirles los taquitos de jamón, también conseguimos que sea un plato más atractivo para los más pequeños de la casa, que no siempre quieren comer legumbres.
Beneficios de las judías verdes
Las judías verdes, también conocidas como vainas en algunas regiones, son una legumbre con muchas propiedades cuyo consumo revierte en innumerables beneficios para el ser humano. Así, por ejemplo, son un fuente importante de vitamina C, betacaroteno, folatos y fibra así como minerales tales como el potasio y el calcio, además de yodo , hierro y fósforo, aunque en menor medida.
Al consumirlas, conseguimos un aporte de estas sustancias que son beneficiosas para el ser humano. Por un lado facilitan tanto el tránsito digestivo, teniendo un papel depurativo gracias a su aporte de fibra. También ayuda a eliminar líquidos, estando por ello indicadas para las personas con problemas renales o con hipertensión. Por otra parte, su bajo contenido en grasas junto con sus aportes minerales hace que su consumo habitual favorezca la regulación de la presión arterial.
Otro aspecto a destacar de las judías verdes es que tienen un alto poder saciante. A pesar de tener un bajo aporte calórico, su alto contenido en agua y fibra hace que ayuden a controlar el apetito, siendo así una opción muy interesante en dietas en las que se quiera controlar o mantener el peso.
Receta de judías verdes con jamón
Ingredientes
- 500 gramos de judías verdes frescas
- 1 patata
- 2 zanahorias
- 2 dientes de ajo
- 200 gramos de jamón ibérico en tacos
- Aceite de oliva
- Sal
Elaboración
Limpiamos las judías
Si no hemos comprado judías en bote, que ya vienen limpias y cocinadas, es limpiar las propias judías y cortarlas en trozos similares. Para limpiarlas se las quitan las puntas y el borde fibroso.
También pelamos las patatas y las zanahorias
Las cocemos
Echamos las judías, las patatas y las zanahorias en una olla y las cocemos durante unos 25 minutos, si tenemos olla express, con unos 6-8 minutos valdrá. Una vez que estén cocidas, las reservamos.
Preparamos el jamón
Cortamos los dientes de ajo y los echamos en una sartén con un poco de aceite de oliva, cuando estén dorados añadimos los daditos de jamón que habremos cortado antes. Lo rehogamos, añadimos las verduras y una pizca de sal. Lo salteamos durante unos cinco minutos.
¡A comer!
Ya tenemos nuestro plato de judías verdes con jamón listo para comer. ¡Que aproveche!