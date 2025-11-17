Crema de setas y alubias: una receta rápida, reconfortante y perfecta para los días de más frío
Con un producto de temporada, las setas, y alubias, BeginVeganBegun nos da la receta de una crema reconfortante
Comer con recetas veganas no tiene por qué ser aburrido, y más ahora que el otoño encara su recta final para poner el ojo en el invierno, con días cada vez más fríos y lluviosos en los que muchas veces apetecen platos de cuchara reconfortantes y que nos hagan entrar en calor. Y para ello Aida Lídice, conocida en redes sociales como BeginVeganBegun, nos trae un nuevo vídeo de ‘Recetas veganas’ para combinar setas y alubias y hacer una crema perfecta para esos días en los que te apetece un plato de cuchara calentito y rápido de hacer.
Precisamente en esto último está la clave: en hacer una receta de un plato de cuchara que no nos lleve demasiado tiempo y que esté igual de bueno que otras cremas o purés, además de tener una gran cantidad de nutrientes en la que se aprovecha un ingrediente que ahora está de temporada, las setas, utilizando dos variedades, las setas ostra y los champiñones portobello.
Para esta receta vegana, BeginVeganBegun da el paso a paso en el vídeo para demostrar que se puede hacer con facilidad y que en apenas media hora tendrás preparada tu crema de setas y de alubias.
La receta de la crema de setas y alubias
Ingredientes
- 200 gramos de setas ostra
- 200 gramos de champiñones Portobello
- 1 puerro
- 400 gramos de alubias cocidas
- 1 cucharada de salsa de soja
- 250 mililitros de caldo de verduras
- Sal al gusto
- Ajo en polvo
- Aceite de oliva
- Picatostes (opcional)
Elaboración
El paso a paso, en el vídeo
En el vídeo Aida Lídice da el paso a paso para hacer esta receta sencilla, para la que vas a necesitar un vaso triturador, además de que algunas claves, como utilizar la cantidad que mejor veas de caldo dependiendo de la textura final que quieras conseguir en tu crema.
